Conheça “Furioza”, o filme que pode se tornar um fenômeno global na Netflix

Furioza, um filme polonês que se desenrola como um drama policial.

Furioza é um filme sombrio (apesar de sua explosão), cheio de violência e viciante. Os fatos acontecem e você não consegue parar de vê-los. Talvez por causa de seus temas, família, fraternidade e comportamento policial diante desses eventos, o filme polonês de mais de duas horas é viciante. Nós dizemos a você do que se trata.

O drama policial polonês segue David, um médico que recebe a visita de sua ex-namorada com uma proposta que ele não pode recusar: ele deve ser seu informante na organização criminosa onde seu irmão trabalha ou ele será preso com uma longa sentença. A organização é a que dá o nome ao filme, Furioza, e onde David deve obter informações sobre seu envolvimento com o tráfico ilegal de drogas. Se isso for feito, a polícia limpará o registro do seu irmão.

A sinopse oficial dá mais detalhes da história e da relação entre os personagens: “Um evento do passado separa o destino de três amigos. Anos depois, Dzika reaparece na vida de David - outrora o amor de sua vida, agora um policial experiente - e faz uma oferta que ele não pode recusar: ou ele se torna um informante da polícia, ou seu irmão irá para a cadeia com uma sentença de longa duração. Contra as cordas, David finalmente sucumbe, e seu principal objetivo é se infiltrar em um grupo criminoso organizado.”

O elenco desta produção é liderado por figuras europeias como Mateusz Banasiuk, Weronika Ksiazkiewicz, Lukasz Simlat, Mateusz Damiecki, Wojciech Zielinski, Szymon Bobrowski, Sebastian Stankiewicz, Anita Sokolowska, Janusz Chabior e Paulina Galazka. Todos eles trabalham sob a direção de Cyprian T. Olencki e com um roteiro escrito pelo próprio Olencki, que já está trabalhando na minissérie baseada no filme.

O Furioza já está disponível no catálogo da Netflix.

