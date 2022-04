Claudia Sheinbaum é uma candidata desde que a AMLO a tornou conhecida: Ricardo Monreal

Foto de archivo. El senador mexicano Ricardo Monreal habla durante la entrega del acuerdo comercial TMEC entre Estados Unidos-México-Canadá en el edificio del Senado en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Jasso

Ricardo Monreal, líder da bancada do Movimento Nacional de Regeneração (Morena) no Senado da República, reafirmou suas intenções políticas nas eleições presidenciais de 2024, no entanto, garantiram que a chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, é o candidato favorito do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Em entrevista coletiva do Senado, o também presidente do Conselho de Coordenação Política (Jucopo) comentou que continuará trabalhando para conquistar a simpatia dos cidadãos, no entanto, desejou ao presidente da capital dois anos após a realização das eleições nas quais o próximo ou em seguida será decidido chefe do Executivo.

“Todo mundo sabe que ela é uma aspirante desde o momento em que o presidente a anunciou há um ano, não me parece anormal, parece-me normal que ela esteja nesse processo e que esteja lutando para poder participar dentro de Morena. Não vou falar mal dela, não acho que esteja na hora, desejo-lhe sorte”, disse Monreal Ávila.

Según Monreal, Sheinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Da mesma forma, o legislador do partido Guinda disse que, por enquanto, ele se concentrará em desempenhar plenamente seu papel dentro do Senado, mas que aguardará o momento oportuno para se registrar como potencial candidato a Morena em 2024

“Não estamos desesperados, estamos trabalhando no Senado, tentando cumprir a lei. Sou rigoroso em conformidade com a lei, observo o estado de direito e não crio problemas porque acredito na lei. Sou um homem treinado na disciplina jurídica, e quando as nações tiverem fiel observância do Estado de direito e do princípio da legalidade, sempre será melhor”, disse o presidente da Jucopo.

Em setembro do ano passado, a inauguração de uma filial do Banco del Bienestar no gabinete do prefeito Gustavo A. Madero na capital do país, chefiada pelo Chefe do Executivo e pelo presidente, foi um fato que deu o tom dentro da festa da cereja porque López Obrador exaltou o trabalho de Sheinbaum Pardo à frente do CDMX e disse que se sente bem representado por ela.

“É uma cidade muito solidária, muito fraterna e também bem governada por Claudia Sheinbaum”, disse López Obrador na época.

En aquella ocasión, AMLO dijo que se siente bien representado por Claudia Sheinbaum (Foto: JUAN SOTELO/CUARTOSCURO.COM) Juan Sotelo

No entanto, o que causou barulho na esfera política do país foi que López Obrador levantou a mão de Sheinbaum Pardo ao mesmo tempo em que a apontou. Diante disso, funcionários públicos, jornalistas, analistas e acadêmicos classificaram esse fato como uma possível descoberta pelo Tabasqueño.

Embora Sheinbaum Pardo tenha liderado as pesquisas anteriores a 2024, em mais de uma ocasião, a presidente da capital disse que sua prioridade é o CDMX, no entanto, ela também deixou claro que o candidato que representa Morena nas cédulas terá que ser selecionado por meio de uma pesquisa interna.

“Isso é o que está estabelecido nos estatutos do partido a que pertencemos, que é Morena, é pelos estatutos, é algo com que concordo, mas também, o Presidente da República sempre o manteve antes mesmo de Morena existir, é algo que está mesmo nos estatutos e acho que é um método apropriado”, disse o presidente da capital em conferência de imprensa em 2021.

Segundo a consultoria Enkoll, Claudia Sheinbaum, ela lidera as preferências com 37% dos entrevistados que votariam nela para ser a candidata, enquanto em segundo lugar está o chefe do Ministério das Relações Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, com 20%.

