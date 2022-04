Bactérias perigosas são encontradas em alimentos do PAE em um município de Meta

Em 7 de abril, a Controladoria Geral da República revelou, por meio de um relatório, uma situação grave que poderia colocar em risco a saúde de menores na instituição educacional San Lorenzo, em Castilla La Nueva, em Meta.

De acordo com o documento, coliformes totais e coliformes fecais/Escherichia Coli foram encontrados no frango assado servido aos alunos daquela instituição, dentro do Plano Alimentar Escolar, coletado pelo El Tiempo.

De acordo com a publicação da Controladoria conhecida pelo jornal, fatores de risco foram encontrados em manipuladores de alimentos e no manuseio de resíduos sólidos e líquidos.

Em relação ao relatório, o Ministério da Educação de Castilla La Nueva argumentou que se trata de um erro de interpretação na leitura das análises que estão nas mãos da Controladoria e que foram realizadas pela Secretaria de Saúde.

De acordo com a Prefeitura Municipal, métodos rigorosos de vigilância e controle do PAE são realizados lá e trabalham lado a lado com pais, alunos e professores.

Até agora, neste ano letivo, em Boyacá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca e Meta, possíveis surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (ETS) foram relatados em refeições entregues pelo Plano Alimentar Escolar (PAE). O Ministério da Educação Nacional (MEN), por meio de sua Unidade de Alimentos para Aprendizagem (UAPA), e o Ministério da Saúde (MinSalud) estão monitorando casos e alguns dos menores afetados foram submetidos a exames médicos.

Foi indicado que o primeiro caso possível de ETA foi detectado em 28 de fevereiro em Boyacá. Ao conduzir as investigações preliminares, o pessoal de saúde que tratou a pessoa afetada determinou que o caso poderia estar relacionado aos alimentos fornecidos pelo PAE, então eles entraram em contato com a MinSalud. Imediatamente, o Centro Nacional de Ligação (CNE), anexado ao portfólio acima mencionado, realizou as análises relevantes e notificou a UAPA.

Ao investigar minuciosamente, a Unidade de Alimentos para Aprendizagem encontrou casos preocupantes, especialmente em Boyacá. De acordo com o Ministério da Educação, nem mesmo em um ano há tantos casos de TEA relatados quanto aqueles que foram conhecidos apenas nas últimas duas semanas.

“É uma situação que surpreende e preocupa devido ao número de alertas praticamente simultâneos na mesma entidade territorial certificada, em apenas um mês, quando em nem um ano inteiro esse número de relatórios foi alcançado”, disse Juan Carlos Martínez Martínez Martín, diretor da Food to Unidade de Aprendizagem (UAPA), em 15 de março em diálogo com a RCN Mundo.

Foi detalhado que existem cinco municípios em Boyacá onde foram detectados casos de TEA: Paipa, Sáchica, Belén, Soatá e Socotá. De acordo com os relatórios epidemiológicos emitidos, as causas das infecções foram relacionadas a uma bactéria conhecida como Bacillus Cereus, presente no leite em pó integral Nutralac, que foi fornecido através do EAP.

