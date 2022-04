A deputada de Morena, Marisol García, insultou os legisladores do PAN

A deputada de Morena, Marisol García Segura, conhecida como Marisol Gasé, mais uma vez estrelou um escândalo ao insultar os legisladores da oposição do Partido da Ação Nacional (PAN) na sessão plenária da Câmara dos Deputados. García Segura emitiu o insulto “pendej*s” quando os microfones da tribuna estavam ligados, depois que sua colega María del Rosario Reyes Silva pediu ao Conselho de Administração que compensasse o tempo em que os legisladores do PAN se sentavam.

O deputado federal acompanhou Reyes Silva para basear uma iniciativa para conceder assistência de um intérprete a membros de povos indígenas detidos em caso de flagrancia. Quando os panistas comemoraram a intervenção da deputada Margarita Zavala e voltaram para seus assentos, Gasé primeiro mostrou aos deputados o polegar para cima, mas depois começou a rir com as mulheres ao seu redor e foi aí que ele emitiu o insulto.

En Twitter los usuarios rechazaron esta falta de respeto. (Foto: Facebook/Marisol Gasé)

“Os de azul”, “olhe para eles” são expressões que os deputados fizeram antes do microfone aberto na galeria. “Devemos dar dignidade à Câmara”, ri, seguido de um “Pendej*s”. Ao que mais tarde se ouviu: “Reyes Silva pede um pouco de silêncio e respeito nesta Câmara, para que os deputados possam estar nos seus lugares para que possamos atender respeitosamente à sua iniciativa”, por Karla Yuritzi Almazán, atual presidente do Conselho de Administração.

No entanto, esta não é a primeira vez que Marisol Gasé se envolve nesse tipo de escândalo, porque em novembro do ano passado ela mostrou um cartaz com a palavra” culer*” para a perredista Olga Prickly Light. Isso porque Espinosa demonstrou seu desacordo com aquelas mulheres em Morena que não endossaram mais orçamento para questões de gênero ou se manifestaram a favor da interrupção legal da gravidez. O que Gasé fez foi rejeitado por centenas de usuários no Twitter.

Varios de los diputados comentaron a través de sus redes sociales que rechazaban este tipo de conductas. (Marisol Gasé (Foto: Twitter/@rosalia_rangel)

“Prefiro ser uma mulher de esquerda no PRD do que ser uma ovelha seguindo um ganso”, disse Espinosa. Ao que Gasé respondeu com o insulto escrito em um quadro negro que ele levantou para que todos os presentes pudessem observá-lo.

Para isso, o senador Kenya López Rabadán comentou no Twitter: Uma das atrizes de @lasreinaschulas é deputada da Brunette. O nome dela é @marisolgase e hoje ela se referiu assim sobre um colega deputado. Teremos diferenças sobre o país e suas soluções. MAS RESPEITO E NÃO AGRESSÃO ENTRE MULHERES É NECESSÁRIO, DEPUTADO. Não é assim”, além de anexar a foto de Gasé com o pôster.

Da mesma forma, o ex-presidente da República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa escreveu em seu Twitter: “A baixeza com que os deputados de Morena agem não é coincidência. Ele responde à polarização semeada desde as conferências da manhã. Mas outra coisa: seus líderes, tanto na câmara quanto no próprio presidente López Obrador poderiam chamá-los à ordem e levá-los a respeitar. Eles não!”

El ex presidente Felipe Calderón rechazó lo cometido por la diputada Gasé. (Foto: Twitter/ @FelipeCalderón)

Por outro lado, o senador Citlalli Hernández Mora comentou em um tweet: “A Rep. Marisol Gasé é honesta; aqueles que saquearam este país e se beneficiaram da política dos Moches estão assustados com seu uso extensivo da linguagem. Eles sempre serão hipócritas e de dupla face. Tenha medo dos tempos em que a Câmara era despojo de deputados”.

CONTINUE LENDO: