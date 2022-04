PNP identificou e prendeu 12 envolvidos em ataque às instalações do centro de Lima

A Unidade de Serviços Especiais da Polícia Nacional (USE) informou que identificou as 12 pessoas que foram presas durante o vandalismo da sede do Tribunal Superior de Lima e do Júri Nacional de Eleições.

Sabe-se que do total de detidos, 10 são adultos e dois são adolescentes de 16 anos. Foram encontradas partes dos equipamentos de informática e outros móveis roubados do Superior Tribunal de Justiça de Lima, cujas portas e janelas foram vandalizadas com pedras.

Alguns dos presos até foram vistos nos vídeos e fotografias capturados pela mídia e câmeras do Município Metropolitano de Lima.

Os presos na noite de terça-feira, 5 de abril, foram identificados como:

1. Miguel Baldeon Palácios (39).

2. Marcos Bejar Meza (27)

3. Betto Cervantes Baltazar (24).

4. Luis Delgado Diaz (22).

6. Sebastian Yovera Lopez (25).

7. Farid Lopez Ames (21).

9. Cristhofer Rea Garcia (19).

10. Jonathan Viguria Campos (16).

11. Luigi Villalobos Sánchez (20).

12. Martin Zorrilla Rondoy (28).

Os detidos, por ordem do Ministério Público, são mantidos na Divisão de Assuntos Sociais da Direção de Segurança do Estado. Está investigando se há alguma ligação entre os detidos e qualquer organização política.

ELES TERIAM ATUADO COMO UMA BANDA

Depois de analisar os vídeos e fotografias do dia, a Polícia não descarta que os ataques tenham sido organizados e um certo nível de coordenação foi detectado entre os atacantes. Por esses motivos, a investigação policial pode levar a um caso de crime organizado.

A presidente do Judiciário, Elvia Barrios, depois de inspecionar as instalações do Tribunal Superior de Lima, não descartar que o ataque tenha sido planejado.

“De acordo com a avaliação do que descobrimos, é sem dúvida que isso foi predeterminado por algumas pessoas, foi planejado anteriormente”, explicou à imprensa.

El diario La República tuvo acceso a imágenes de los sospechosos. | Foto: Composición (La República)

O jornal La República obteve imagens de vários dos suspeitos, “Temos, por exemplo, vídeos em que se observa que os vândalos se reúnem em grupos e as responsabilidades são distribuídas, o que confirma que houve coordenação”, explicaram as fontes policiais ao mesmo jornal.

UMA INVESTIGAÇÃO FOI LANÇADA

O Ministério Público anunciou que o atual Ministério Público Criminal lançou uma investigação preliminar contra os responsáveis pelos danos no Tribunal Superior de Lima, no Júri Nacional de Eleições e na sede do Ministério Público, entre outros afetados instalações comerciais.

O Departamento de Segurança Pública do Município Metropolitano de Lima já recebeu o pedido do Ministério Público para enviar os vídeos da terça-feira, 5 de abril. Estes são materiais essenciais não apenas para identificar os autores de vandalismo, mas também para estabelecer se eles agiram de maneira coordenada e planejada.

No momento, houve algumas coincidências: os detidos Betto Cervantes, Luiggi Sánchez, Luis Delgado e Christofer Rea têm casas no Cercado de Lima. Além disso, Miguel Baldeón e José Liñán residem em San Juan de Lurigancho.

“Como costuma acontecer, todos negam ter participado dos ultrajes, mas quando são mostrados vídeos e fotografias, onde aparecem em plena ação, permanecem em silêncio. Esse é o comportamento desses tipos de pessoas violentas. Primeiro eles negam os fatos, depois acabam se rendendo às provas”, disseram fontes policiais ao jornal peruano.

“Os mais complicados são aqueles com equipamentos de informática que eles roubaram dos escritórios, o que indica que eles não eram manifestantes, mas pessoas que foram lá para roubar. É por isso que, entre outros crimes, eles são acusados de roubo agravado”, acrescentaram.

