O presidente eleito da Coreia do Sul reverteu e manterá o Ministério da Igualdade de Gênero

FILE PHOTO: South Korea's president-elect Yoon Suk-yeol shows a bird's eye view of his planned relocation of the presidential office during a news conference, at his transition team office, in Seoul, South Korea, March 20, 2022.Jung Yeon-je/Pool via REUTERS/File Photo

A equipe do presidente eleito da Coréia do Sul, Yoon Suk-yeol, retirou na quinta-feira sua promessa de abolir o Ministério da Igualdade de Gênero, uma iniciativa fortemente criticada por grupos feministas.

Durante a campanha eleitoral de março, Yoon defendeu a eliminação deste ministério e argumentou que as mulheres sul-coreanas não sofrem “discriminação sistemática de gênero”, apesar das evidências da desigualdade existente nos salários, participação trabalhista ou representação na elite corporativa e política do país.

Mas na quinta-feira, a equipe de transição de poderes garantiu que manteriam o portfólio por enquanto. “Foi decidido que a composição do gabinete será baseada no atual sistema de governo”, disse Ahn Cheol-soo, chefe desse comitê, à imprensa.

Este órgão anunciará o chefe do portfólio de Igualdade de Gênero junto com os outros membros do governo, explicou Ahn.

Outro membro de sua equipe, Choo Kyung-ho, disse que a promessa era “ainda válida”, mas havia sido adiada porque havia “opiniões diferentes” sobre como reorganizar o governo.

Especialistas alertaram que a abolição do ministério seria difícil porque exigia uma revisão da legislação no Parlamento, atualmente controlada por liberais.

Yoon Suk-yeol durante su campaña presidencial REUTERS

Após a eleição, vencida por uma margem curta, Yoon prometeu que cumpriria sua promessa e que, se não o fizesse, teria “mentido” para seus seguidores.

A posição de Yoon mobilizou o eleitorado feminino contra ela, com mais de 10 mil jovens se juntando ao esquerdista Partido Democrata no poder até agora.

Linda Hasunuma, cientista política da Universidade Temple, disse à AFP que o presidente eleito “ainda pode incitar sua base e conter a agenda de igualdade de gênero” e “alimentar divisões, medos e desinformação sobre a igualdade das mulheres”.

Yoon Suk-yeol foi eleito presidente da Coreia do Sul, depois que seu rival no poder, Liberal Lee Jae-myung, reconheceu sua derrota.

Depois de contar 98% dos votos, Yoon, do Partido do Poder Popular (PPP), “obteve 48,59% dos votos, contra 47,79% de Lee”, do Partido Democrata (centro-esquerda) do atual presidente Moon Jae-in, disse Yonhap.

As primeiras sondagens publicadas na Coreia do Sul separaram os dois favoritos por meio ponto nas eleições presidenciais.

A emissora pública KBS e as emissoras privadas MBC e SBS deram 48,4% de apoio a Yoon em comparação com 47,8% para Lee.

A recontagem começou por volta das 20.10 horas locais (GMT), de acordo com a Comissão Nacional Eleitoral (NEC), e continua até as primeiras horas.

Lee, 57 anos, ex-governador da província de Gyeonggi, usou sua experiência na Administração Pública para fazer campanha sob o slogan de um presidente pragmático que resolverá tanto questões econômicas quanto externas. Além disso, em 2015, Lee era suspeito de estar envolvido em um caso de corrupção na construção de edifícios em Seul quando era prefeito de Seul.

(Com informações da AFP)

