Liga MX expulsou torcedores durante Toluca x Rayados

Durante a partida de Toluca contra Rayados de Monterrey no Torneio Grita México Clausura 2022 da Liga MX, as autoridades esportivas informaram que retiraram um grupo de torcedores por causa de seu comportamento nas arquibancadas do Estádio Nemesio Díez em Toluca, Estado do México.

Um comunicado oficial publicado nas redes sociais detalhou como foram realizados protocolos para retirar um grupo de fãs por causa de seu comportamento nas arquibancadas.

O relatório diz o seguinte:

“Eles retiram 15 torcedores em Toluca x Rayados da 4ª jornada: a Liga MX informa que na partida pendente da 4.ª jornada de #GritaMéxicoC22 entre Toluca e Rayados, 15 pessoas foram retiradas do estádio Nemesio Diez. Isso é por não seguir indicações de bom comportamento, perturbar a ordem e incomodar outros participantes da festa

O despejo foi realizado por elementos da Segurança Pública do Estado com o apoio da Segurança Privada e sob a supervisão do Comissário da Liga BBVA MX”.





*Informações em desenvolvimento