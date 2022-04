Incêndio florestal no Parque Isla Salamanca (Magdalena) ameaça a qualidade do ar em Barranquilla

Uma grande coluna de fumaça originária do setor “Las Playitas”, localizada na área protegida da estrada para o Parque de la Isla Salamanca, no departamento de Magdalena, chegou à capital atlântica nas últimas horas.

O incêndio florestal tem um agravante e é a topografia deste parque natural, um grupo de pequenas ilhas cercadas por manguezais e conectadas por canais, fato pelo qual os bombeiros entraram com motobombas e facões para percorrer a vegetação.

Para Margarita Velázquez, comandante do Corpo de Bombeiros de Sitionuevo, ele ressaltou que as ações de controle de incêndio começarão nesta quinta-feira, pois o pessoal de socorro está a caminho para determinar a magnitude do incêndio, bem como estabelecer o plano de ação, dadas as condições topográficas da área. Velasquez não descartou o uso de suporte aéreo para conter as chamas.

Em relação à coluna de fumaça que chegou a Barranquilla, o comandante informou que “O fogo é bastante alto, as brigadas do parque e cinco unidades de nossa brigada de incêndio estão indo para lá para ver como é a área e se é necessário começar a atacar a partir desta quarta-feira”.

Parques nacionais: prontos para a Páscoa

Vista de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/ Camilo García/Archivo

Deve-se notar que o Parque Isla de Salamanca é um dos destinos apreciados pelos colombianos e turistas para as festividades da Semana Principal que começará neste fim de semana. No momento, as autoridades não comentaram sobre a abertura do parque após esse incidente ambiental.

Para o diretor de Parques Nacionais Naturais da Colômbia, Orlando Molano Pérez, a chegada da maior ponte de férias do ano deve ser o cenário ideal para os usuários desfrutarem desses espaços respeitando sua biodiversidade.

Em relação à campanha “One Use, Many Damages”, Parques Nacionais Naturais da Colômbia, destacou os danos dos plásticos às espécies que habitam os parques, neste caso os animais marinhos são afetados principalmente, pois com a presença de recipientes, talheres, cigarros e outros elementos feitos de plástico, acabam sendo severamente impactados.

Em relação a esse problema, Orlando Molano informou que a entidade está atualizada no cumprimento deste mandato para alcançar a preservação desses santuários: “estamos trabalhando para garantir que nenhum colombiano leve plástico descartável para nossas áreas protegidas, convido-os a deixar de uso único garrafas e traga suas garrafinhas, mas, acima de tudo, convido você a continuar protegendo nosso patrimônio natural e cultural na Colômbia.”

