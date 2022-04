Cidadãos denunciam que a ESMAD ataca a comunidade Embera no Parque Nacional

Nas últimas horas, a comunidade Embera que está instalada no Parque Nacional de Bogotá se manifestou após o acidente em que um menor da comunidade indígena foi atropelado por um taxista na sétima corrida em Bogotá na noite de terça-feira, 5 de abril.

De acordo com o relatório da Secretaria Distrital de Mobilidade, às 20h houve um bloqueio de cerca de 60 pessoas. Os desvios são feitos na 34th Street e os cidadãos são incentivados a seguir rotas alternativas.

No entanto, de acordo com vários cidadãos no Twitter, a manifestação continua neste momento na corrida 7 e calle 36, onde há danos nas estradas na direção sul-norte, e a ESMAD também foi implantada na área devido à situação de ordem pública.

Diante disso, os cidadãos relatam por meio de vídeos e denúncias nas redes sociais inúmeras detonações e confrontos entre indígenas e a força policial, bem como a presença de um helicóptero e a falta de luz no parque.

A Zero Asymmetry Foundation rejeitou a presença da ESMAD e, através do Twitter, afirmou que “A presença da ESMAD nas proximidades do Parque Nacional é inédita. Que isso não se torne um novo cenário de arrependimento pelo que foi cometido, a prefeita Claudia López! Há mais de 300 bebês, crianças e mulheres grávidas acompanhando #ParoIndigena.”





A diretora dos Andes do The Washington Office on Latin America, Gimena Sánchez. escreveu no Twitter que em março sua organização visitou o Parque Nacional “e está cheio de crianças indígenas, é incomum que esmad sejam gaseados e atordoados atirados contra essas pessoas vulneráveis deslocadas”.

Por sua vez, o senador Feliciano Valencia também rejeitou a intervenção da ESMAD, lembrando que “a população indígena que está há 7 meses em Minga Permanente, no Parque Nacional de Bogotá, está sendo atacada por Esmad. Claudia López há crianças, mulheres grávidas e adultos mais velhos. Nós a responsabilizamos pela violência causada pela ESMAD”, escreveu ela no Twitter.

A conselheira de Bogotá para a União Patriótica, Heidy Sánchez Barreto, também informou no Twitter que Esmad usou gás lacrimogêneo em lugares onde crianças e idosos foram encontrados.

“Neste momento, no meio da noite, o Esmad intervém nas proximidades do Parque Nacional. Eles atacam comunidades indígenas com gases, independentemente da presença de crianças e idosos. Prefeita Claudia López, pare com essa barbárie”, escreveu.

A senadora Martha Peralta Epieyú, por sua vez, pediu à prefeita Claudia López que “pare com essa violência excessiva, há muitas crianças”.

E ele também pediu: “Por favor, pare de dizer que o que está acontecendo neste momento no Parque Nacional de Bogotá é o confronto. O que está acontecendo é um ataque violento da ESMAD contra uma população indígena indefesa e vulnerável, onde dezenas de crianças e mulheres grávidas são encontradas. Pare AGORA”, escreveu o senador no Twitter.

Vale lembrar que já se passaram sete meses desde que o primeiro grupo de indígenas Embera chegou ao Parque Nacional.

CONTINUE LENDO: