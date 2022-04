Melgar, de Arequipa, visitou Cuiabá do Brasil na primeira data do grupo B da Copa Sul-Americana de 2022. A equipe peruana foi bastante competitiva na Arena Pantanal e pôde estar presente no placar, mas a eficácia não está do lado deles. Precisamente, o atacante Bernardo Cuesta teve a grande oportunidade de marcar seu gol, mas o goleiro da casa, Walter, ficou mais atento e tirou a bola dele o suficiente, evitando a quebra de paridade.

Bernardo Cuesta perdeu gol claro em Melgar x Cuiabá para a Copa Sul-Americana de 2022. (Vídeo: DIRECTV)