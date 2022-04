O compositor de Vallenato Alberto 'Tico' Mercado foi enviado para a prisão acusado de tentativa de feminicídio

O Segundo Tribunal Penal Ambulante com Funções de Controle de Garantia de Valledupar emitiu uma medida de garantia em um centro prisional contra o compositor vallenato Alberto 'Tico' Mercado. O sujeito é acusado de tentativa de feminicídio.

Durante a audiência de acusação, o compositor não aceitou as acusações e garantiu que é inocente do que é acusado. Vale lembrar que sua ex-parceira romântica Fernanda Ariza Valencia, 26, aponta por ter batido forte nela e tentar afogá-la.

“Não aceito as acusações porque sou inocente”, disse Alberto 'Tico' Mercado durante a audiência de acusação citada pela Blu Radio.

Ressalta-se que a defesa do cantor e compositor recorreu da decisão do juiz de mandar Mercado para a cadeia, uma vez que ele garantiu que é excessivo e que este caso é por danos pessoais e não por tentativa de feminicídio como alegado pelo acusador.

No entanto, a Procuradoria-Geral da República forneceu evidências como vários áudios, nos quais o compositor vallenato intimida seu ex-parceiro romântico. Da mesma forma, o órgão investigador tem a epicrisis da clínica Cesar, o relatório forense de Medicina Legal e a denúncia do crime de tentativa de homicídio, que iniciou o processo contra o compositor.

Vale ressaltar que, se ele for responsável pelo que é acusado, o cantor e compositor poderia pagar uma pena de até mais de 40 anos de prisão.

A denúncia feita por Fernanda Ariza

A investigação começou depois que Fernanda Ariza apresentou uma denúncia, após uma reunião definida como casual, entre ela e a artista, em 13 de outubro de 2021, na qual a vítima afirma ter sido agredida violentamente.

De acordo com o relato de Ariza Valencia, ela não estava romanticamente envolvida há um ano e meio com o artista, mas eles continuaram conversando porque terminaram o noivado em bons termos, então ela não viu problema que ele compareceu à reunião em sua casa.

Em seguida, ela disse que quando todos os participantes saíram do local, ela ficou com uma amiga e Mercado voltou com a desculpa de que ela havia guardado sua carteira.

“Ele começou a me reclamar por algumas mensagens; no meio de sua raiva ele começou a me enforcar dizendo que me mataria porque se eu não fosse ficar com ele eu não estaria com ninguém, porque eu pertencia a ele. Consegui soltar e levei meu celular para chamar a polícia, isso o deixou mais irritado e ele começou a enfiar os punhos no rosto e na cabeça causando ferimentos na minha região cervical, boca, dentes, nariz e olhos; além de golpes nas costas e nos braços”, lembrou Ariza.

Entre os testes que a jovem expôs está a incapacidade da Medicina Legal por 20 dias e fotos mostrando os golpes severos que recebeu no rosto e no tronco.

