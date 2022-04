Eles resgataram dois macacos-prego que estavam enjaulados em um apartamento Reforma no CDMX

Dois macacos-prego foram resgatados na tarde de terça-feira em um apartamento localizado no Paseo de la Reforma, na Cidade do México.

De acordo com um comunicado da Brigada de Vigilância Animal do Ministério da Segurança Cidadã (SSC), os pequenos primatas de cara branca estavam enjaulados dentro de uma casa, no bairro de Juárez, na prefeitura de Cuauhtémoc.

Após receberem uma denúncia, eles foram até o local que, curiosamente, estava sob custódia policial devido ao acompanhamento de uma pasta de investigação da Procuradoria-Geral da República (FGJ).

Além disso, um zootecnista veterinário foi encarregado de avaliá-los e fornecer-lhes os primeiros cuidados médicos, a fim de serem salvaguardados pela autoridade correspondente.

(Foto: Twitter/@SSC_CDMX)

O SSC exortou a população a não adquirir ilegalmente esse tipo de espécime e a não se envolver em abuso de animais, pois precisa de cuidados especiais e vive em condições adequadas.





