As controvérsias da arbitragem Cali - Boca: um possível vermelho e uma penalidade na lupa

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Boca Juniors' Dario Benedetto is shown a yellow card by referee Jesus Valenzuela REUTERS/Luisa Gonzalez

Duas controvérsias arbitrais ocorreram na partida de estreia do Deportivo Cali na Copa Libertadores de 2022 contra o Boca Juniors da Argentina. O protagonista em ambas as jogadas foi o atacante Darío Benedetto e, de acordo com o analista de arbitragem da Infobae Miguel Scime, o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela tinha um direito e um erro ao julgar essas ações.

A primeira jogada ocorreu no final dos primeiros 45 minutos da partida. Um longo controle do atacante argentino acaba sendo rejeitado pelo lateral direito da equipe de 'açúcar', Aldair Gutiérrez. No entanto, em sua ânsia de recuperar a bola, Benedetto corajosamente acertou seu colega com os golpes de guayos. Para Scime, a jogada mereceu o cartão vermelho pelo uso de força excessiva. Para a infração, o jogador só viu o cartão amarelo.

A segunda jogada ocorreu durante a adição de dois minutos do primeiro tempo, quando o atacante alegou uma infração na área devido a um confronto com o goleiro Guillermo de Amores. Para Miguel Scime, a jogada foi provocada pelo jogador do Boca Juniors, então Valenzuela acertou ao não marcar o pênalti.

O saldo da partida deixou cinco cartões amarelos, três para o Boca Juniors e dois para o Deportivo Cali. Além disso, houve um total de 33 faltas, 20 a favor da equipe 'Verdiblanco' e 13 para os 'Xeneizes'.

Nos primeiros minutos, a equipe Xeneize começou a atacar liderada pelo paraguaio Oscar Romero, uma dor de cabeça para os meio-campistas da equipe Azucarero, e pelo jovem Exequiel 'Changuito' Zeballos, que por duas vezes terminou o gol do uruguaio Guillermo de Amores nesta etapa.

Enquanto isso, os colombianos tiveram sua chance mais clara do primeiro tempo aos 13 minutos, quando em um contra-ataque o goleiro Agustín Rossi bisbilhotou a folga e o futebol foi deixado para o ala Yony González, que se enrolou e acabou cedo pelo zagueiro peruano Carlos Zambrano.

Com o passar do tempo, a partida caiu e Boca perdeu clareza nos primeiros minutos, embora ele tenha chegado perto de marcar novamente em uma jogada aos 39 em que uma defesa dupla de De Amores salvou Cali, já que ele cobriu pela primeira vez um chute de médio alcance de Darío Benedetto e depois desviou o rebote, feito por Zeballos.

Na etapa complementar, a partida ficou ainda mais emaranhada e as equipes tiveram muita dificuldade em criar oportunidades, às quais se somava o mau estado do campo do estádio Deportivo Cali.

Os flashes de Teo Gutiérrez aproximaram os Azucareros do gol de Rossi, enquanto Romero continuou sendo o mais importante dos argentinos, embora no segundo tempo o paraguaio tenha que procurar a bola muitas vezes em seu próprio terreno porque estava ficando muito pouco.

Quando o jogo parecia mais emaranhado, os anfitriões abriram o placar para 69 em um chute livre do lado direito que Velasco levou e que Burdisso conseguiu cabecear a bola, apesar de quão duro ele estava indo, para mandá-lo para o fundo da rede e colocar o técnico venezuelano Rafael Dudame l para comemorar.

Boca, atordoado com o placar, recebeu o segundo golpe dez minutos depois, quando Velasco, em uma grande jogada do lado esquerdo, transbordou e enviou um cruzamento rastejante para Vasquez, que apareceu como um fantasma e com um tiro canhoto condenou a partida em favor dos colombianos.

No segundo dia, agendado para a próxima semana, Xeneize sediará o encorajado Always Ready na terça-feira, enquanto os produtores de açúcar visitarão o Corinthians na quarta-feira.

