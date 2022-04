Pelo menos onze mortos e 46 feridos após bombardeio de projéteis de fragmentação na cidade de Mikolaiv

A firefighter clears the rubble of a government building hit by Russian rockets in Mykolaiv on March 29, 2022. - A Russian strike battered the regional government building in the southern Ukrainian city of Mykolaiv, a key port under heavy assault for weeks, the regional governor said on March 29, 2022. Governor Vitaly Kim said that most people inside the building had not been injured but several civilians and soldiers were unaccounted for. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

O prefeito da cidade ucraniana de Mikolaiv, Alexander Senkevich, informou que pelo menos dez pessoas foram mortas e 46 feridas na sequência de um bombardeio de fragmentação na cidade de Mikolaiv, no sul do país.

Os atentados ocorreram em áreas residenciais, em dois hospitais, um orfanato, um centro de treinamento vocacional, onze creches e 12 escolas. Além disso, nas últimas 24 horas, 120 pessoas foram evacuadas para a cidade de Odessa e a vizinha Moldávia, disse Senkevich em seu canal Telegram, conforme registrado pelo 'The Kiev Independent'.

Assim, o prefeito disse que, como resultado dos ataques, as linhas de energia no distrito de Ingul foram danificadas e ficaram sem energia. Mas a partir das 18h30 (horário local), a rede foi reparada e o fornecimento de eletricidade foi restaurado.

No entanto, as cidades de Snigurivka, Shyroke, Pribuzke, Zasilla, Novomykolayivka e Barmashovo permanecem sem eletricidade, como confirmado por Senkevich.

Muertos apilados en Mikolaiv

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de “distorcer os fatos” no contexto do massacre de Bucha e assegurou que “eles não serão capazes de enganar o mundo inteiro”, pois há “amplas evidências” de que as tropas russas destroem cidades e sequestram, torturam e matam civis .

“Chegará o momento em que todos os russos aprenderão toda a verdade sobre quem de seus concidadãos matou. Quem deu ordens. Que fechou os olhos para os assassinatos”, destacou no seu habitual discurso noturno, segundo o site oficial da Presidência ucraniana.

Zelensky lembrou que existem mais de 300 pessoas “mortas e torturadas” na cidade de Bucha, um número que, segundo o presidente ucraniano, “poderia ser maior” quando toda a cidade for minuciosamente revista. “E esta é apenas uma cidade”, acrescentou.

A esse respeito, ele disse que Moscou “já está lançando uma falsa campanha para esconder sua culpa nos assassinatos em massa de civis em Mariupol”, então “eles tentarão esconder os vestígios de seus crimes”, algo que não fizeram quando deixaram Bucha.

“Eles farão dezenas de entrevistas no palco, reeditarão gravações e matarão pessoas especificamente para fazer parecer que foram mortas por outra pessoa”, disse, acrescentando que “todos os esforços estão sendo feitos para identificar os militares russos envolvidos nesses crimes”.

(Com informações da Europa Press)

