O infame criminoso por trás da corrida às drogas “El Pozolero del Teo”, que diluiu mais de 300 pessoas

No mundo do crime, existem lendas que se tornaram famosas em todo o mundo por causa da crueldade que escondem por trás, ou muito raramente por causa do heroísmo ou dons de bondade e luta por trás disso.

Há uma história de crueldade inimaginável que até mesmo para vários narcocorridos, como o composto e executado por Tito Torbellino chamado El Pozolero del Teo, onde a vida de Santiago Meza é retratada, que obedeceu às comissões de um ex-tenente do Arellano Felix, em Tijuana.

É uma narrativa ambientada com acordeões e percussão no mero estilo do Norteño Banda, que ao longo de sua carreira se dedicou a aperfeiçoar Tito Torbellino, que teria sido morto por tráfico de drogas.

A letra narra uma das muitas aventuras ao lado de seus chefes, que aparentemente travaram um posto de controle e prisão de grande importância, na qual El Jefe 3 Letras (Teo) e seu compadre La Perra estavam envolvidos, lutando tiros com as autoridades.

Tito Torbellino, el cantante que supuestamente predijo su muerte en un narcocorrido (Foto: Facebook / Tito & Su Torbellino)

Teodoro García Simental, El Teo, foi um ex-tenente do Arellano Felix que acabou se separando deles, foi também o santo padroeiro de Santiago Meza, um dos criminosos mais sádicos dos últimos tempos, apelidado por seu modus operandi como El Pozolero, que revolucionou os métodos de desaparecimento com seus famosos e temidos atos de dissolução de cadáveres.

Santiago Meza López foi preso em 2009 na cidade fronteiriça de Tijuana, onde estava envolvido em alvenaria, mas era apenas uma fachada, na realidade ele era um criminoso raro.

No momento de sua garantia, juntamente com a de outros criminosos, eles foram protegidos uma metralhadora calibre .9mm, Modelo MP5, uma carabina de calibre 5.56mm Modelo ZM4, um rifle calibre.308, Modelo HK-91, um rifle de calibre 0.5, rifle Modelo 82A1, 2 granadas ofensivas e cartuchos úteis, também como veículos Jeep Comander, Toyota Tundra e Toyota Camry.

Durante la detención del Pozolero fueron aseguradas armas, cartuchos, granadas y automóviles FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

A trilha foi encontrada pela Associação Unida pelos Desaparecidos na Baja California, localizada na terra conhecida como La Gallera, uma gigantesca sepultura clandestina que continha entre 14.000 e 15.000 restos humanos, vários deles contribuídos por Meza.

Foi um dos assassinos do próprio povo de Teo que recomendou que continuassem a busca naquela área, até que finalmente encontraram 7.000 fragmentos humanos com sinais de tentativa de dissolução e até 2.000 dentes.

O trabalho do Pozolero era receber em seu laboratório secreto, onde ele tinha tambores cheios de soda cáustica, os corpos dos inimigos de seus chefes e deixá-los na substância até que fossem completamente diluídos. Em troca, ele recebeu US$ 600 por corpo.

Embora seu método possa parecer, à primeira impressão, um tanto brutal, grotesco e, portanto, sem planejamento prévio, ou “no passeio”, a verdade é que Meza tinha sua própria receita na preparação da substância que usava. Não foi um improviso.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a Santiago Meza López, El Pozolero, El Chago o El Chaguito, encargado de desaparecer los cuerpos de los ejecutados por la facción del cártel de Tijuana que lidera Teodoro García Simental, alias El Teo. FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

O apelido El Pozolero foi dado graças ao seu método: uma banheira de 200 litros que encheu metade com água e depois esvaziou dois sacos de soda cáustica e finalmente despejou os corpos esquartejados.

Essa mistura permaneceu por pelo menos 8 horas em fogo alto até que finalmente ferveu e se desintegrou quase completamente. Havia partes do corpo que não queimavam, como dentes, unhas ou pequenos pedaços de osso, que ele acabou jogando em um terreno baldio, queimou-os com gasolina e os enterrou.

Esse método, relatou Meza, foi ensinado a ele por Efraín Pérez, ex-membro do Cartel Arellano Felix e um dos traficantes de drogas mais perigosos dos últimos tempos. Ele está preso nos Estados Unidos com uma sentença de 26 anos.

No momento de sua captura, ele compareceu perante as autoridades nacionais, que, segundo ele, dissolveram pouco mais de 300 corpos por ordem de Teo, que primeiro trabalhou para o Cartel Arellano Felix e depois se separou. Estima-se que, na verdade, foram 650 em 9 anos.

El Pozolero fue condenado a 10 años de cárteles, mismos que se cumplen este 2022 y podría salir libre en abril FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

El Pozolero foi condenado a 10 anos de prisão pelos crimes de crime organizado, associação criminosa e enterro clandestino; seu tempo será completado neste ano de 2022 e ele poderá ser libertado durante todo o mês de abril.

Tito Torbellino não é o único mexicano do norte que se destacou por cantar uma canção épica-lírica para o criminoso descrito acima. A banda Explosión Norteña fez o mesmo com a música El Cocinero, bem como a peça Santiago Meza de Fidel Rueda.

