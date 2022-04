Antes: é assim que você pode deduzir contribuições voluntárias de sua conta poupança de aposentadoria

Uma série de deduções pessoais podem ser arquivadas durante a declaração fiscal anual e receber um saldo a favor, como contribuições voluntárias, ou seja, aquelas que você paga à sua Administração do Fundo de Aposentadoria (Afore), conforme lembrou o Consar em benefício dos trabalhadores.

Deve-se lembrar que as deduções pessoais são aquelas despesas que o contribuinte tem o direito de diminuir de sua renda acumulada na declaração de imposto anual, que será feita durante o mês de abril.

Nesse sentido, a Comissão Nacional do Sistema de Poupança para Aposentadoria (Consar) pediu aos contribuintes que estivessem cientes da questão e enfatizou: “Se você fez contribuições voluntárias para sua conta Afore no ano passado, você pode deduzi-las”.

No entanto, para acessar o benefício, recursos adicionais ou recursos que foram inseridos voluntariamente devem permanecer na conta até atingirem a idade de 65 anos. A única exceção nesses casos é a invalidez ou incapacidade do titular de trabalhar.

Como fazer isso?

*No momento de fazer o retorno anual, o interessado deve acessar a seção “deduções pessoais”.

*Você deve então capturar o valor total alocado para a poupança com o conceito “contribuições voluntárias feitas para o SAR”.

*Em caso de saldo a favor, o contribuinte deve incluir o Clabe Interbancário, onde receberá o depósito se aprovado a favor.

Deve-se lembrar que os contribuintes poderão acessar outras deduções pessoais, a fim de obter remédios a favor, conforme o caso.

Alguns deles são: mensalidades, saúde, moradia, despesas funerárias, entre outros. No entanto, para isso, vouchers ou faturas devem ser enviados.

Em relação aos recursos de sua conta poupança, a Associação Mexicana de Gestores de Fundos de Aposentadoria (Amafore) lembrou que a responsabilidade de gerar uma boa pensão para a vida futura é responsabilidade de cada pessoa.

Nesse sentido, existem alguns tipos de poupança voluntária, como: contribuições de longo prazo, onde os recursos podem permanecer na conta por um mínimo de 5 anos. Quanto mais tempo você ficar no Afore, maiores serão os retornos que ele gerará.

A declaração fiscal de 2021 pode ser apresentada até 30 de abril deste ano, conforme anunciado pelo Serviço de Administração Tributária (SAT).

O procedimento pode ser realizado eletronicamente e somente uma senha é necessária. Se um saldo for obtido a favor de mais de 150 mil pesos ou se a conta CLABE for modificada, ele deverá ser enviado com a assinatura eletrônica (assinatura eletrônica).

De acordo com as autoridades fiscais, os horários foram estendidos e alguns sites da internet foram criados com o objetivo de prestar um melhor serviço aos contribuintes.

A declaração anual de imposto servirá para registrar a renda de seus salários, suas deduções, bem como realizar o cálculo do imposto anual, arquivar em zeros, pagar ou solicitar um saldo a favor, ou seja, um reembolso ou reembolso para o trabalhador.

