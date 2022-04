Rodrigo González explode contra Pedro Castillo e pede para evitar saques: “Nosso principal inimigo é o governo”

Com um rosto bastante desalojado, Rodrigo González iniciou o programa Amor y Fuego e, antes de começar com as notas de entretenimento, não hesitou em comentar a situação no país. Como lembramos, a violência e o caos estão sendo vividos nas ruas depois que os protestos saíram do controle em face da intervenção das tropas do PNP que buscam destrancar a Rodovia Central e impedir os ataques dos manifestantes a outras unidades de transporte que não cumprem o desemprego.

“Nossa missão, mostra a função e o que estamos aqui é entretê-lo, é isso que fazemos neste momento, hoje no ar da Willax Television, há mais de 13 anos. No entanto, não podemos ser estranhos, não vivemos em um mundo paralelo porque somos divertidos, isso não significa que não estamos preocupados, que não estamos consternados como outros peruanos como nós”, disse Rodrigo González.

“Nossa solidariedade com todas as famílias que estão perdendo entes queridos como resultado da paralisação do transporte, dos saques violentos que estão ocorrendo e dos eventos que estamos vendo acontecendo graças ao governo em nosso país”, disse o apresentador de TV, que estava acompanhado por sua parceira Gigi Mitre, que parecia muito mais zangado com a situação.

GIGI MITRE FURIOSA COM PEDRO CASTILLO

A apresentadora de TV mostrou o quão irritada estava com o governo de Pedro Castillo, chamando-o de nefasto. Mesmo indicando que o presidente não sabe onde está, porque embora seja verdade, ele não é o culpado por tudo o que acontece no país, ele tem - disse - pouca capacidade de reagir.

“Bem, não tenho mais nada a dizer, a frustração e a indignação que muitos de vocês sentem, nós também compartilhamos. É uma pena de onde viemos, estamos afundando mais e a única coisa que nossas autoridades mostram, começando pelo presidente, é que elas não têm amor pelo país. A única coisa que lhes interessa são seus benefícios pessoais, é a gota d'água que nos encontramos em tal situação, o Perú está farto”, disse em voz alta.

Mitre indicou que a intenção do presidente é que nosso país seja como Cuba, Venezuela “e ainda pior”. “Caímos nas mãos de um governo nefasto e incompetente”, disse.

RODRIGO GONZÁLEZ PERGUNTA AO

Em outro momento, o motorista tomou a palavra para fazer um pedido à população. Rodrigo González pediu que eles se unam e não lutem entre os peruanos, já que seu único inimigo é o governo do dia.

“A única coisa que quero dizer antes de começarmos o entretenimento é que isso nunca deve ser peruanos contra peruanos, isso é tudo junto contra um governo que está nos levando ao abismo, não é a guerra entre nós. Vendo pessoas saqueando mercados. Aquela pessoa que tem essa posição também teve que passar por muita coisa para poder ter aquela mercadoria que vende. Eu entendo as necessidades, mas lembre-se que agora, o principal inimigo para mim é o governo, não nós entre nós. Não vamos esquecer isso”, concluiu o apresentador de TV.

