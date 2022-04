Ministro da Defesa faz show e expõe trabalhadores de torneiras a reclamações violentas de transportadoras

O ministro da Defesa, José Luis Gavidia, esteve presente esta tarde no quilômetro 13 da Rodovia Central, onde houve um piquete e fechamento de estradas. Ele garantiu que eles têm trabalhado duro para resolver a crise econômica que pertence a todos. “Ouça-nos. Ontem, os preços dos combustíveis já estavam reduzidos”. Essa foi a frase que gerou a raiva dos presentes que começaram a reclamar.

“Se eles não me deixarem falar, não nos entenderemos. Se você não viu as notícias ontem, existem nossos dispositivos que cancelam o ISC. As torneiras não estão realmente baixando as mesmas medidas, temos que exigir que as torneiras também baixem os preços”, disse.

Foi nessa época que os protestantes pediram ao ministro que os acompanhasse até uma torneira na área para verificar os preços. Eles avançaram alguns metros até a estação de serviço Petroperú e surgiu um incidente que poderia ter sido lamentável.

De fato, verificou-se que os preços da gasolina estavam em torno de 20 soles. Mas os manifestantes se tornaram violentos e tiraram os sinais de preço e bateram na porta para que os administradores da torneira pudessem sair e dar explicações.

Pouco depois, o ministro indicou que a Rodovia Central havia sido liberada, mas foi verificado que não era esse o caso. “Falamos com a população, eles entenderam que não é a maneira de protestar, interromper o trânsito é violar os direitos de outros cidadãos”, disse à imprensa.

Segundo ele, os cidadãos já estão se mudando pacificamente para suas casas. “É compreensível que eles afirmem, há uma demanda justa que temos que enfrentar”, disse.

Ele disse ainda que há problemas que o Governo já está resolvendo e a população “deve ter fé” que outras questões serão resolvidas, como pedágios e a exoneração de IGV para produtos da cesta familiar.

“Estamos fazendo todos os esforços para lidar com essa crise, que está em todo o mundo. Não vamos agravar a crise econômica com uma crise política, a crise política não ajuda a resolver os problemas”, enfatizou.

Gavidia argumentou que todos têm que fazer sua parte para sair da crise.

“Os políticos também, não fazem nada uns contra os outros, espero que os congressistas nos acompanhem para ser arquitetos das obras pelas quais se lembrarão deles em suas regiões”, acrescentou.