Tiroteio em Playa Manzanillo, em Acapulco, deixou três mortos e um ferido

Minutos de terror experimentaram turistas na praia de Manzanillo, no porto de Acapulco, depois de um tiroteio que acabou com a vida de três pessoas, uma delas foi morta por agentes de segurança, enquanto outra ficou ferida na perseguição.

De acordo com o Ministério Público de Guerrero, dois sujeitos chegaram a um restaurante, onde privaram dois comensais de suas vidas. Percebendo as ações, eles foram perseguidos por elementos ministeriais, mas abriram fogo.

A briga aconteceu por volta das 15h40 do dia 4 de abril, causando caos entre os banhistas que vinham aproveitar o dia ensolarado à beira-mar. Um dos supostos agressores fugiu ferido enquanto se refugiava no interior.

A mídia local informou que foram quatro executados, mas as autoridades especificaram que havia apenas três, já que um dos assassinos conseguiu escapar. Duas pistolas de 9 mm foram presas no local do incidente. Enquanto o Ministério Público e os especialistas iniciaram os procedimentos correspondentes.

Embora Guerrero se caracterizasse por seus portos e destinos turísticos, a violência e a insegurança ofuscaram o apelo de que antes desfrutava. Tiroteios, queima de instalações, assassinatos, abandono de restos humanos e confrontos se intensificaram em Acapulco.

Apesar do fato de que ainda hoje existem atividades e eventos esportivos internacionais, sequestros, extorsões e execuções passaram a fazer parte do cotidiano da entidade.

Assim, o povo de Guerrero experimentou episódios de terror provocados por grupos do crime organizado. De acordo com um relatório publicado pelo The International Crisis Group, pelo menos 40 grupos estão lutando por uma carteira criminosa diversificada, incluindo atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Evelyn Salgado, governadora que assumiu o cargo após as eleições do ano passado, reiterou as versões estratégicas da administração chefiada por Andrés Manuel López Obrador. Diante de atos criminosos, garante que tudo isso será tratado sempre que as causas raiz forem atacadas, por exemplo, com o uso de programas sociais.

No entanto, elementos das Forças Armadas não foram implantados para ajudar a proteger a população, como tem sido o caso dos constantes planos de apoio em estados como Baja California, Colima, Michoacán e Zacatecas, todos governados por Morena, o partido no poder.

Um dos últimos exemplos do terror sofrido pelos habitantes ocorreu em 31 de março, quando foram localizadas seis cabeças humanas, exibidas no toldo de um veículo no município de Chilapa. Dentro da unidade havia oito sacos de restos humanos e ao lado dela uma mensagem de drogas em retaliação à venda de metanfetaminas.

Algo semelhante aconteceu três semanas antes, após a descoberta de dois corpos decapitados que foram abandonados em um táxi na Zona Diamante de Acapulco.

Uma das cabeças dos sujeitos ficou com dois cartões com mensagens de drogas no para-brisa, enquanto a outra parte decepada ficava ao lado dos corpos no porta-malas do veículo. Os corpos mostraram sinais de tortura.

Enquanto em 24 de março, três corpos decapitados foram abandonados em um trecho de rodovia em Iguala de la Independencia, perto do curso que leva à comunidade de Santa Teresa, a apenas 20 minutos da sede municipal. Os homens tinham cerca de 30 e 40 anos.

Cerca de 10 metros de onde os sujeitos sem vida foram empilhados, suas cabeças foram cortadas e o braço de um deles foi encontrado. Os agentes de segurança chegaram para vigiar a área e os corpos foram transferidos para o serviço médico forense para a necropsia da lei.

