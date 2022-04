The Jewish Jordan: a história do jogador que sonha em ser o primeiro ortodoxo a jogar na NBA

Em fevereiro de 1999, a revista Sports Illustrated colocou na capa um jogador judeu que brilhou no ensino médio (média de 35,4 pontos) e o apelidou de “Jordânia Judaica”. Mas, na realidade, ninguém nunca levou a sério, talvez por causa do título bombástico e Tamir Goodman jogou pelo Macabbi Tel Aviv, a potência europeia e maior clube de Israel, mas ele foi deixado querendo chegar à NBA depois de não se adaptar à Universidade de Maryland por razões religiosas . Hoje, 23 anos depois, nenhuma mídia ainda incentivou esse título, mas não parece demorar porque a situação se repete, embora com um contexto muito mais favorável para o jogador de basquete que sonha em quebrar uma barreira.

Este é Ryan Turrell, um jogador que brilha no basquete universitário a ponto de ser o artilheiro (com 27,1 pontos) entre as 1220 faculdades que compõem as três divisões da NCAA, e acaba de tomar a decisão de não voltar para o último ano na Universidade Yeshiva, em Nova York, e se declarar elegível para o draft da NBA a ser realizado em 23 de junho. É claro que esse guarda de 2m01 e 21 anos joga na terceira e última divisão, levantando algumas dúvidas sobre se seu nível e potencial podem ser transferidos para o profissionalismo, mas hoje em dia todos são olhados e analisados pelo grande número de olheiros da NBA. Dizem que, embora não seja fácil hoje, existem equipes que o seguem para que o menino possa realizar “o sonho de fazer história e ser o primeiro judeu ortodoxo a jogar na NBA”, como declarou há alguns dias quando fez o anúncio. Claro, Ryan está determinado e esclarecido que, ao contrário de Goodman, ele tomará a decisão de não descansar no sábado, dia reservado para o Shabat.

Turrell vem de uma família de boa cultura econômica convertida ao judaísmo ortodoxo. O menino, buscando transcender no esporte escolhido, teve dúvidas no início. “Eu, por exemplo, não queria usar o kipa nos picados com os amigos, porque fiquei um pouco envergonhado. Ser branco e, ainda por cima, usar o kipa eram como duas tacadas juntas nas quadras onde jogava. Mas aconteceu comigo, na verdade, porque eu não entendia a importância e não tive orgulho de usá-la. Hoje é diferente”, admitiu recentemente. Aos 15 anos, Ryan tinha talento, virtudes para jogar, especialmente no tiro, mas ele mal pesava 65 quilos. Foi quando ele decidiu se matricular na Valley Toray High School, na Califórnia, e tentou com sucesso a si mesmo no Earl Watson Elite, principal competição na parte ocidental dos EUA. Assim, pouco a pouco, os batedores começaram a segui-lo naquela pequena escola secundária do coletivo. De repente, ele deixou de ser um “magro e baixinho”. Ele cresceu, se fortaleceu e começou a ser um poder ofensivo, com um grande tiro e até enterradas chocantes.

Turrell teve uma média de triplo duplo nos últimos dois anos do ensino médio e várias universidades olharam para ele, oferecendo-lhe uma bolsa de estudos. Stanford foi o mais prestigiado, mas não o único. A Força Aérea, UC Irvine e Cal State Northridge também fizeram suas propostas. Turrell escolheu a Força Aérea, sabendo que nas proximidades havia um rabino e um restaurante kosher que enviava comida, ele admitiu. Mas ele rapidamente percebeu que havia cometido um erro. Como aconteceu com Goodman em Maryland, temas religiosos vieram à tona, como o treinamento que a equipe fazia aos sábados, durante o Shabat. Ryan tomou o pano de fundo e escolheu outro corpo docente para estudar e jogar. Mas nenhum dos que já havia exigido seus serviços: ele pediu para ir para a Yeshiva, uma universidade judaica em NY que não oferece bolsas de estudo, o que surpreendeu seu pai. “Fizemos o esforço antes, vamos fazê-lo agora”, respondeu Brad, depois de saber as razões que seu filho tinha tido para escolher aquela universidade que o deixou mais longe de seus sonhos (ele interpreta a Divisão III), mas mais próximo de suas crenças.

O menino foi seduzido, primeiro, que o treinador Elliott Steinmetz estava procurando criar uma cultura judaica de excelência no esporte. “Isso foi importante, mas também o que eu senti e pensei. Eu fui para escolas judaicas toda a minha vida. Eu cresci religioso e sou kosher - que respeita as prescrições rituais do judaísmo. Meus pais ficaram chocados, porque sabiam que eu queria jogar na Divisão I, mas eu disse a eles: 'Quero ser um ídolo dos judeus'. Adoro a decisão que tomei e não me arrependo. Espero que muitos caras tomem a mesma decisão: escolha a religião e permaneça nesse caminho. Um caminho que estou convencido de que meus sonhos também podem ser alcançados”, disse Ryan ao jornal New York Times em entrevista. Turrell mostra uma determinação incrível para fazer o que sente, buscando alcançar igual aos seus sonhos, mesmo que o caminho seja mais longo. “Eu conversei com muitos jogadores judeus, que se sentem demolidos quando são sobrecarregados ou maltratados porque são judeus, mas eu não me sinto assim. Adoro usar meu kipa, fico orgulhoso e quando ele diz 'jewboy' para mim isso não me incomoda e eu apenas mostro a eles que eles não podem me vencer”, explicou.

“Quiero demostrar que los judíos podemos jugar al básquet a ese nivel

Turrell vem da média de 27 pontos com altas porcentagens: 57% em campo e 47% em triplos. Sua equipe, geralmente da pilha, venceu 25 das 28 partidas e venceu a Skyline Conference, alcançando uma sequência de 50 vitórias seguidas entre novembro de 2019 e dezembro de 2021. Em um ponto, foi classificada em primeiro lugar entre as 355 universidades que compõem a Divisão III. É uma pena que a atual campanha não tenha terminado como todos queriam: os Macabeus, no entanto, foram eliminados da primeira rodada dos playoffs, em 3 de março, contra John Hopkins. O jogador vem de ser o Melhor Jogador da Conferência nos últimos dois anos, além do artilheiro histórico do corpo docente, com mais de 2000 pontos, apesar de duas das temporadas terem sido encurtadas pela pandemia. De fato, em março de 2020, quando o torneio foi cancelado, ele marcou 71 pontos em dois jogos...

Sua habilidade de pontuação despertou o interesse de vários olheiros da NBA. Proprietários, executivos e ex-jogadores foram assistir aos seus jogos. “Eu sei que isso aconteceu, meu treinador me disse, o que aconteceu principalmente no final da temporada”, admitiu o menino, que se especializou em um papel que se tornou mais importante a cada dia: o campo externo. Mesmo sua eficácia de pontos para posse de bola (1,31) é a terceira melhor em toda a NCAA, de acordo com a Synergy Sports. Mas, é claro, como tudo, você tem que pegar com uma pinça e avaliar se ele faz isso em uma divisão de nível muito inferior. É por isso que hoje, nas previsões preliminares, ele não está projetado para ser selecionado. Mas acredita-se que isso pode mudar quando você vai para os campi pré-draft, onde todos poderão assistir ao vivo, especialmente sua capacidade de arremessar sob melhor oposição. A única certeza é que seu nível excede a divisão em que joga e tem potencial para continuar crescendo.

“Eu sempre disse que os judeus não são atletas fisicamente tão bons quanto os outros, mas hoje o mundo está muito mais aberto às diferenças do que há 20 anos, quando Tamir chegou. É por isso que acho que o tempo é bom para Ryan, que é para mim como um canivete suíço”, analisou Harold Katz, ex-olheiro da Goodman DT e Yeshiva. Existem intangíveis que o capacitam, como sua determinação e mentalidade, que são observadas em suas declarações, e uma ética de trabalho que é prova de tudo. Desde o ensino fundamental, ele tem treinadores personalizados que a família lhe deu, desde o ensino médio que não passa um dia sem que ele tenha que colocar 500 tiros para poder abandonar o treinamento e há alguns anos segue um plano de trabalho na academia que lhe permitiu adicionar quilos de músculos. Tudo isso permite que ele seja mais forte, mais eficaz, puxando cortinas e saindo para jogar, além de ter permitido que ele defendesse várias posições.

“Nesse nível, posso fazer o que quero e, pensando no próximo, só posso dizer que sou uma esponja: aprendo rapidamente. Não tenho dúvidas de que posso desempenhar um papel (na NBA). Quero tentar fazer todos os testes possíveis para mostrar a eles que nesse nível também posso continuar marcando, defendendo e ajudando meus companheiros de equipe”, disse. Há casos de jogadores, mesmo os atuais, que chegaram à elite — e se destacam bastante — depois de jogar na Divisão III, como os exemplos de Duncan Robinson (Miami Heat) e Derrick White (Boston Celtics).

Em dúvida, ele também esclareceu que, embora continue a usar o kipa — a NBA deve autorizá-lo — ele fará uma única exceção que vai contra suas crenças religiosas: ele não fará a pausa semanal —Shabat- que o judaísmo exibe. Uma prática de quase 6000 anos que vai do pôr do sol toda sexta-feira a sábado à tarde. Eles não dirigem, não gastam dinheiro, não falam ao telefone ou, claro, fazem esforços físicos. Uma maneira de descansar e transformar o mundano em um lugar mais espiritual e sagrado, dizem eles. Isso pode ser um obstáculo potencial para ele, mas ele esclareceu tudo. “Planejo jogar e treinar durante o Shabat”, disse.

Finalmente, ele deixou claro que a coisa dele é séria. “Quero mostrar que os judeus podem jogar basquete nesse nível. Eu quero fazer isso por mim mesmo, mas não só... Quero ser uma inspiração para outras pessoas da minha religião acreditarem que eu posso fazer isso. Estou pronto para fazer história”, deixou claro. Determinação não falta...

