Surpresa em uma luta de boxe: um árbitro foi atingido e teve que ser removido em uma maca

O posicionamento no ringue é um dos pontos mais importantes para um juiz ao conduzir uma luta. E o juiz mexicano Jesús Granados ficou em um setor ruim por alguns segundos no confronto entre Irvin Turrubiartes e Gerardo Valenzuela. E se ele pagasse por isso: ele recebeu um abacaxi no peito e teve que ser retirado em uma maca.

Os últimos golpes do terceiro round foram distribuídos quando um gancho de direita de Valenzuela não teve o destino desejado pelo boxeador e impactou a autoridade da luta. Granados sentiu dores intensas e parou de prestar atenção na luta nos momentos finais. O árbitro começou a circular com os braços em uma jarra e, uma vez que ouviu a campainha, abaixou-se e tocou a área onde sentiu a poderosa agressão.

A quarta rodada deveria começar, mas Jesus se deitou ao lado do ringue, onde os médicos o trataram imediatamente. Ele foi automaticamente retirado da zona de combate em uma maca para atendimento de emergência. As câmeras focaram no momento em que abriram suas roupas para verificar a extensão do golpe e para que ele também pudesse respirar melhor.

Uma vez na enfermaria, Granados estava com a equipe médica da noite e depois de alguns minutos ele se recuperou. De acordo com a transmissão da TV Azteca, o juiz retirou-se por seus próprios meios do ginásio Rodrigo Quevedo localizado na cidade de Chihuahua e está fora de perigo. “Já faz muito tempo que não vimos algo assim. O grande precedente histórico é Benny Leonard, um lutador nova-iorquino que uma vez se aposentou se dedicou a ser juiz, e em 18 de abril de 1947, quando se referia a uma briga menor, caiu morto. Fazemos a comparação para o valor histórico, não queremos que isso atinja tal definição”, explicou um dos comentaristas.

Um colega foi responsável por continuar liderando o confronto que levou à vitória de Turrubiartes por nocaute no sétimo capítulo. Gerardo Valenzuela caiu pela primeira vez em sua carreira e ficou com um recorde de 10 vitórias e uma derrota, enquanto Irvin mais uma vez estendeu seu impressionante recorde de 24-0-1 ao ter um único empate contra Gustaño Piña Melgar no final de 2021.

