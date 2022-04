“Ele não esquece o irmão mais velho”: Faitelson condenou a agonizante vitória da América vs Necaxa

Os torcedores presentes nas arquibancadas do Victoria Stadium testemunharam a derrota de última hora sofrida pelo Necaxa Rays. Quando parecia que Jaime Lozano manteria um ponto com o empate sem gols contra o 17º lugar na classificação geral, Diego Valdes marcou um gol novamente e deu a vitória aos Aguilas. A derrota inesperada surpreendeu os torcedores locais, embora David Faitelson tenha insinuado que era devido ao antigo relacionamento que as equipes tinham graças à Televisa.

Ao longo da partida, o polêmico jornalista deu a entender que a ausência de gols se deveu ao fato de os lados terem enfrentado uma partida entre velhos conhecidos. “Necaxa e a América, como bons ex-irmãos.” No entanto, quando o meio-campista chileno empurrou a bola para a linha do gol, o painelista da ESPN corrigiu sua postura e garantiu que “El Necaxa não esquece quem era seu 'irmão mais velho'”, através de sua conta no Twitter @Faitelson_ESPN.

E o fato é que as duas equipes que se reuniram na 12.ª jornada mantiveram uma relação próxima quando pertenciam ao mesmo dono. Depois que Emilio Azcárraga Milmo comprou a equipe Coapa em julho de 1959, na década de 1980 ele quis estender seu empório esportivo e adquiriu a competitiva franquia Necaxa. Foi assim que as pinturas foram governadas sob as instruções do mesmo proprietário por quase 32 anos.

Faitelson recordó la vieja relación que mantuvieron las instituciones durante 32 años (Foto: Twitter/@_maxbarraza)

Apesar do bom desempenho das duas instituições, os Eagles continuaram sendo a equipe de classificação mais alta da empresa. Assim, numa época em que o controle sobre o timeshare dos times de futebol mexicanos era quase zero, os Rayos receberam o apelido de “irmão mais novo”. Eles até dividiram a quadra no Estadio Azteca por várias temporadas.

A relação entre os dois era notória. Vários jornalistas até sugeriram manipulação de resultados em favor dos que estavam em Coapa. Uma das mais importantes foi a final do torneio de verão de 2002. Nessa partida, os Eagles voltaram no caminho de volta graças a dois gols de Christian Patiño e Iván Zamorano. O empate levou ao gol de ouro, onde Hugo Castillo venceu o gol do título para os azulcremas. Embora os detratores reivindiquem um possível acordo entre as instituições, os próprios jogadores assumiram a responsabilidade de negá-lo.

El jugador ecuatoriano Alex Aguinaga defendió la camiseta de Necaxa (Foto: Getty)

Outro aspecto em que o relacionamento próximo se refletiu foi nas contratações. Nos anos anteriores, a troca de jogadores entre as duas instituições foi particular. As transferências enviadas pela estação de televisão eram quase obrigatórias. Somente Alex Aguinaga impediu sua chegada a Coapa graças à intervenção do presidente Ernesto Zedillo, um fiel seguidor dos Rayos.

“Ernesto Zedillo, presidente do México, que estava indo para Necaxa, falou para que eu não saísse. Eu estava presente quando Güero Burillo falou e disse-lhe textualmente: 'Você pode levar qualquer um, exceto Aguinaga, ele não sai do time “, lembrou o próprio jogador em entrevista ao TUDN.

Foi assim que Faitelson lembrou esse registro para justificar a vitória agonizante da América. A partida da 12.ª jornada do Grita México Clausura 2022 permaneceu um empate sem gols durante todo o tempo regular. Quando o tempo de compensação começou a ser consumido, os americanistas tiveram a oportunidade em um tiro livre do canto da grande área.

A pesar de haber sido el máximo anotador en la historia del América, Zague también vistió los colores de Necaxa (Foto: Twitter @XaviSol_)

Richard Sanchez observou seus seis companheiros de equipe na área, mas buscou um tiro direto. Luis Malagón conseguiu rejeitar em primeira instância, mas a alta densidade de azulcremas na pequena área foi favorável para recuperar a bola. Depois de saltar do porta-malas, Diego Valdés disparou um tiro na frente do gol que selou a vitória para os Eagles.

A vitória beneficiou a América, pois aumentou sua colheita para 13 unidades e se posicionou no 12º degrau. Embora San Luis, Toluca, Santos e Queretaro ainda tenham que jogar a partida do dia atual, uma combinação de resultados colocaria o Aguilas no playoff. Por sua vez, os Rays estavam no oitavo degrau com 14 pontos.

CONTINUE LENDO: