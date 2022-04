PLai: a ferramenta que capacita e conecta você se você deseja iniciar um negócio em Jalisco

24-06-2020 Imagen de recurso de emprendedores. POLITICA AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Hoje em dia, muitas pessoas querem ser empreendedoras, no entanto, às vezes não sabem como começar, com quem se aliar ou com quem treinar para aprender tudo o que precisam saber para iniciar o empreendedorismo de uma empresa. Por esse motivo, o Governo do Estado de Jalisco começou com um projeto chamado PLai, que busca treinar, conectar e mostrar aos outros os projetos inovadores que existem.

A Plataforma de Inovação Aberta (PLAI) é um projeto estratégico do Governo do Estado de Jalisco que, por três anos, foi proposto no Plano de Governança e Desenvolvimento do Estado como um projeto estratégico, que será tudo o que resta da atual administração, embora seja procurou continuar mais tarde.

Em entrevista à Infobae México, Nora Martín Galindo, Diretora Geral de Inovação e Negócios e Desenvolvimento Social, explica que o projeto será monitorado e o orçamento necessário para continuar. “O PLAi, como tal, é um órgão público descentralizado, tem estrutura própria, e até a diretora do PLAi é a professora Nadia Mireles, sou Diretora Geral de Inovação e Negócios e Desenvolvimento Social, e sempre trabalho em coordenação com eles, para garantir que o projeto seja potencializado” .

Ele explica que o que se busca com o PLai é torná-lo um lugar onde você possa ter cursos em todas as especialidades. “Para isso, temos três componentes, o PLai é dividido em Aprenda, Conectar e Inovar. Na parte Aprenda, o que fazemos é, primeiro, fazer alianças com, até, outras plataformas, como edx, como Coursera, Udemi, que já possuem muitos cursos disponíveis, de grande valor, e o que fazemos são essas alianças para que o público em geral possa acessá-las, mas também temos um curso chamado Digitalize sua PME, que é muito bem-sucedida, e o que você está procurando é, precisamente, que as micro, pequenas e médias empresas sejam digitalizadas a partir do nível em que estão, há marketing, fazemos programas para, até mesmo empresas, que solicitaram especificamente um programa para poder treinar ou encontrar o talento de que precisam”, explica Nora Martín.

Essa parte é um dos três componentes, o do Learn. Outro é o Conectar. Isso surgiu, porque eles identificaram que havia muita informação valiosa e muitas pessoas fazendo tópicos muito interessantes, tanto nos setores estratégicos do estado, quanto na parte de incubação, aceleração, todos de seu campo, mas essa informação não estava no mesmo lugar, ou seja, foi dispersos.

“Às vezes, se você estava procurando escritórios de Transferência de Tecnologia, ou aceleradores, você tinha que ir e pesquisar cada site para descobrir o que havia sobre ele, e achamos que era de grande valor desenvolver um portal, no qual o ecossistema de empreendedorismo e inovação do estado foi mapeado, então quando falamos sobre o Connect, foi isso que fizemos o desenvolvimento de software necessário para termos esses componentes e, no final, poderíamos apresentar ao usuário, bem como no Conectar, três áreas principais, a de oportunidades, nas quais você encontra tudo o que está vivo, o que existe no momento, por exemplo , as chamadas que estão abertas”, enfatiza Martín Galindo.

Ele menciona que nesta seção não há apenas opções governamentais, mas também de universidades, centros de pesquisa, empresas dedicadas à consultoria em questões de inovação. “De todos aqueles que estão fazendo algo sobre inovação ou empreendedorismo, que atualmente está aberto, que pode ser oferecido a um público específico, então, na seção Oportunidades, você encontra isso, histórias de sucesso, desafios de inovação, chamadas abertas, fundos para determinados projetos, etc., então, aí você pode encontrá-lo, lá você pode participar, o que fazemos é, como se você pudesse vê-lo em um só lugar e decidir do que participar.”

Outro componente desta seção, o Connect, é a parte do Talento, porque lá, o que queríamos fazer, é um Matchmaker, pois há muitos serviços especializados que as pessoas muitas vezes não sabem onde encontrá-los. “Quando estamos em um negócio, e às vezes precisamos de um fornecedor específico, ou precisamos de um aliado, ou um parceiro, que, digamos, vai nos pagar porque não é isso que temos, porque às vezes também é quem é confiável, como posso me conectar com ele, então, no Talento o que fazemos, e o que fazemos sempre convidamos todos os profissionais e empreendedores, é que você carrega seu perfil, se apresenta e coloca, com essa visibilidade, sua especialidade ou seu projeto, para que outros também possam vê-lo, e quando estivermos procurando podemos nos conectar”.

Com isso, eles buscam que haja um fluxo para que empresas, instituições de ensino ou até mesmo o próprio governo encontrem o que está procurando e os vínculos existentes.

O último fator é o de Infraestrutura, ou Ecossistema, que busca informar o que está disponível. “Quantos aceleradores, incubadoras, fundos, onde estão, que especialidade eles têm, quais usuários alcança, tudo o que de alguma forma também procuramos em uma região específica (...), achamos que é um portal muito valioso porque combinamos tudo o que está acontecendo e o mantemos atualizado sobre os tópicos de inovação, empreendedorismo, ciência e tecnologia”. Esses fatores incluem a parte Connect.

Martín Galindo explica que o projeto está em um estágio em que, além disso, em breve eles terão um raio-X das startups, com informações sobre o que fazem, quem é seu CEO, quem compõe a equipe, se levantaram capital e quanto, etc.

O terceiro e último componente é o PLai Innovar. “Lá, o que desenvolvemos foi o primeiro programa virtual de aceleração e incubação do estado, ou seja, desenvolvemos conteúdo de grande valor para cada uma das etapas, colocamos na plataforma, fazemos um diagnóstico, identificamos onde seu negócio está naquele momento, geramos um caminho de aprendizado para você e, bem, você está avançando virtualmente, mas com acompanhamento, o valor agregado que damos é que, esse também não é o fio preto, há muito o que aprender, existem muitos cursos que você pode fazer online, mas muitas vezes você os faz e fica com dúvidas, ou você os pega e não tem ninguém para salte ideias com, ou de repente, quem vai mentir para você, a diferença na PLai Innovar é que, além do fato de você estar fazendo isso virtualmente, você sempre poderá contar com conselhos, com resolução de dúvidas e, claro, também com mentoria ou consultoria especializada para que um por um ajude você cresce em seus modelos de negócios”.

Martín Galindo menciona que eles têm cada vez mais usuários e conteúdo, e o que se busca é disponibilizá-lo ao público em geral.

A ideia de criar esta plataforma nasceu depois de identificar as necessidades que existiam no estado de Jalisco, porque embora seja uma entidade que impulsiona muito a inovação e o empreendedorismo, e acima de tudo em bases científico-tecnológicas, sempre existem grandes áreas de oportunidade, porque havia uma falta de links, havia muitos atores importantes no ecossistema, mas existia que muitos não os identificavam. “Há uma falta de talento em tópicos especializados que de repente estão sendo exigidos pelo nosso próprio dinamismo, então também temos que pagar como, não sendo tão rígido quanto uma universidade muitas vezes tem que ser, porque seus currículos não podem ser movidos da noite para o dia, podemos fazê-lo através da plataforma e como podemos dar esses conteúdos que de repente estão sendo muito necessários em certos setores, e depois ajudamos a melhorar a competitividade em todos os sentidos”.

Foi identificando essas áreas de oportunidade que, em 2019, o projeto foi desenvolvido. Além disso, o projeto impacta cerca de 25.000 pessoas por ano em diferentes questões.

