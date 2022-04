Moda no Vive Latino 2022: dos looks dos anos 60 às cores dos anos 90

Depois de dois anos, o Vive Latino voltou e com ele os estilos que refletem o contraste de tempos, cultura musical e moda que permanece de outras décadas. De looks com um toque de cor a quem usava uma peça de roupa com sua banda favorita junto com um look inspirado nos anos noventa.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

Nos dois dias de Vive Latino (VL 2022) sábado e domingo, 20 de março, predominaram looks confortáveis com roupas de tamanho grande para homens e mulheres, além disso, tops curtos, bolsas pequenas, bolsas de cintura, pochetes que são uma moda retrô do final dos anos 80 e início dos anos 90 estavam presentes.

(Foto: cortesía/ Cynthia Benítez y Alfonso Sotelo)

Outro acessório protagonista foram os óculos de sol de estilo vintage com uma armação grossa em cores vivas ou totalmente pretas; óculos dos anos noventa com lentes retangulares largas combinavam com jeans da mãe, e roupas de estilo de rua.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

No evento não faltaram estilos de glam rock acompanhados de botins de salto baixo da moda, a moda dos anos sessenta e setenta se destacou com lentes redondas, pulseiras e no caso das mulheres algumas peças curtas como bralettes combinadas com algo leve por cima.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

Na cor preta, com bandas favoritas em suas camisetas, botas de boné, faixas vermelhas, cabelos longos, estampas de animais e pulseiras pontudas também estiveram presentes aqueles que gostam de rock e metal.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Nos calçados havia botas com salto pequeno e o denominador comum são tênis coloridos, totalmente brancos ou pretos com plataformas altas que foram retomadas a partir da moda dos anos setenta.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Os diferentes estilos de Vive Latino foram combinados entre as tendências excêntricas dos anos 80, o ambiente descontraído dos anos 70, com ênfase nos anos noventa, mas os anos sessenta se destacaram, naquela época a liberdade de expressão começou a ganhar força, uma das áreas usadas pelos jovens para transportar Foi música.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Durante esse período, houve uma revolução do pensamento, e é por isso que a moda teve uma mudança que expressou a liberdade das mulheres, que foi influenciada pela cultura hippie.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Os anos sessenta estabeleceram a libertação das mulheres no campo da moda com o uso da minissaia e que agora é uma referência para vestir o que cada pessoa mais gosta de acordo com sua personalidade.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Os looks do Vive Latino são combinados com diferentes momentos históricos da moda, razão pela qual as peças dos anos noventa com uma explosão de cores em blusas, jaquetas e tênis plataforma foram retomadas pelos participantes.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

O streetwear era feito da mesma forma que as jaquetas de couro, que no evento também contrastavam com os jeans da mamãe. As jaquetas grandes, os tops com nervuras, as saias longas do corte do contêiner, os moletons, os corredores, ou calças de cintura alta, o bombardeiro, os jeans flare também foram muito característicos durante o evento.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Os artistas que se apresentaram também foram influenciados por um determinado contexto; as roupas características de seu gênero musical em conjunto com os acessórios da moda que voltaram do passado.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

