Coletivos de Sonora exigem a remoção de Claudia Pavlovich como cônsul do México em Barcelona

Representantes de vários movimentos sociais exigiram esta sexta-feira através de um comunicado que a ex-governadora do PRI do estado de Sonora, Claudia Pavlovich, seja afastada do cargo de cônsul do México em Barcelona, Espanha, devido à “corrupção, omissão e negligência” que a marcou administração (2015-2021).

Representantes de vários movimentos sociais convocaram o Encontro de Movimentos Sociais de Sonora, na cidade de Hermosillo, capital do estado, nos dias 24, 25 e 26 de março deste ano.

Os grupos concordaram em formar a Frente Sonora para exigir que as demandas e demandas perante o governo estadual e federal contidas em uma declaração sejam tratadas “com precisão e rapidez”.

Pavlovich y Andrés Manuel López Obrador (Foto: especial)

O primeiro ponto da declaração exige que o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador demita o PRI, uma vez que, segundo as alegações, em seu governo reinou “corrupção e omissão diante da violência” causada pelo crime organizado.

Durante o governo de Pavlovich, a entidade se tornou um dos estados mais violentos e hoje algumas de suas cidades, como Ciudad Obregón ou Caborca, estão entre as mais violentas do país.

Organizações, incluindo sindicatos mineiros e grupos camponeses, denunciaram que durante a administração do ex-governador, um de seus tios foi autorizado a tomar ilegalmente terras pertencentes a um grande ejido.

O ejido, chamado de Bajío, venceu 67 tentativas contra vários mineiros.

Além disso, os grupos também pediram que os assassinatos de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz e María de Jesús Gómez Vega, membros deste ejido, fossem esclarecidos.

Em 17 de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores mexicano propôs Pavlovich como o novo cônsul em Barcelona.

A nomeação causou polêmica, como é apontado por alguns supostos atos de corrupção.

Em 28 de fevereiro, um grupo de pais de crianças que morreram no incêndio no berçário ABC, em Sonora, em 2009, pediu à Embaixada da Espanha no México que rejeitasse a nomeação da ex-governadora Claudia Pavlovich como cônsul em Barcelona.

Marko Cortés, dirigente del PAN (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

O julgamento do impeachment de Claudia Pavlovich não poderia ocorrer e permanecer “no congelador legislativo”, disse o líder federal do Partido da Ação Nacional (PAN), Marko Cortés.

Ele observou que Morena atualmente tem maioria na Câmara dos Deputados, então o pedido de impeachment do ex-governador apresentado por Gildardo Real Ramírez, líder estadual do PAN, nunca poderia ser realizado.

Ele também destacou que, nessa situação, o governador Alfonso Durazo tinha um pacto de impunidade com ela, para que o suposto desvio de 8 bilhões de pesos nunca pudesse ser levado à justiça.

El actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (Foto: Twitter/AlfonsoDurazo)

Isso poderia resultar em uma pena máxima de 16 anos de prisão, bem como morte civil em Sonora, o que desqualificaria Pavlovich Arellano do serviço público por 50 anos, devido ao suposto desvio de recursos públicos.





