Aguililla: Eles localizaram explosivos enterrados após a retirada do CJNG

Agentes do Exército e policiais de Michoacán localizaram engenhos explosivos enterrados na área de Aguililla, onde dominava o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acordo com o relatório do Ministério da Segurança Pública da entidade, o pessoal uniformizado interveio no mandato de Bonifacio Moreno, el Aguaje, onde apreenderam pelo menos três dispositivos de suposta fabricação caseira.

As peças estavam na rua Emiliano Zapata, no bairro Centro. Não foi detalhado como eles encontraram o local ou se foram alertados pelos moradores, mas é aí que chegou o esquadrão antibombas que desativou as minas terrestres.

Los explosivos estaban sepultados en una calle de terracería (Foto: SSP-Michoacán)

Depois de usar o protocolo acima, os explosivos foram colocados à disposição da autoridade competente que conduzirá as respectivas investigações. Enquanto as patrulhas continuam na área pelas três ordens do governo.

O CJNG manteve uma forte presença na região de Tierra Caliente com as chamadas Forças Especiais Mencho, mas com o surgimento da Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) eles recuaram para as fronteiras com Jalisco. No entanto, as disputas continuam em outros municípios, como Uruapan e Ciudad Hidalgo.

Aguililla é o berço do principal líder da organização criminosa, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Após a Semana Santa do ano passado, o cartel de quatro letras consolidou seu domínio no município, com vistas à expansão com abordagens a Tepalcatepec. Ele retomou Aguaje e implantou em Coalcomán.

Foi em 5 de maio de 2021, quando os operadores da Mencho anunciaram sua presença com uma narcomanta que garantiu a expulsão de seus rivais dos Cartéis Unidos, além da célula Revueltas. A mensagem de drogas foi colocada no coração da sede municipal.

La Sedena replegó al CJNG de Aguililla (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Embora fontes consultadas pela Infobae México tenham comentado que anteriormente, os membros do CJNG compareceram diante do povo, eles até planejavam convocar uma reunião para declarar um povo livre do grupo local, no além de dizer a eles como funcionaria. Bonifacio Moreno se tornou uma de suas fronteiras criminosas.

Após a chegada do morenista Alfredo Ramírez Bedolla ao governo de Michoacán, no final do ano passado, as autoridades federais anunciaram um plano de recuperação territorial que, indiretamente, acabou beneficiando os rivais do Cartel de Nova Geração de Jalisco, porque eles não foram mais molestados por assassinos que excederam a capacidade de fogo e os recursos humanos.

Desde o início da manhã de 18 de fevereiro de 2022, o Exército liderou uma operação com dezenas de veículos, dois helicópteros e pelo menos mil soldados para recuperar o controle nos municípios dominados pelo CJNG em sua tentativa de liquidar Juan José Álvarez Farías, o Abuelo , líder do Tepalcatepec.

Foi assim que várias operações começaram a garantir parte do arsenal da guerra do narcotráfico. Só em 18 de março, as autoridades apreenderam equipamentos táticos, centenas de munições, dispositivos explosivos, armas e veículos da célula CJNG Delta.

Aguililla es la cuna del Mencho (Foto: SSP-Michoacán)

As ações foram coordenadas em uma lacuna na comunidade de La Calabaza, no município de Aguililla. Os agentes localizaram a área onde três unidades de veículos estavam localizadas, portanto, um perímetro de segurança foi implementado. Eles alertaram sobre a presença de um grupo criminoso, embora não houvesse civis que gerassem qualquer confronto.

Após uma inspeção, os carros foram protegidos, um rifle de 7,62X39 milímetros, 328 cartuchos, 12 revistas, 25 dispositivos explosivos, além de aproximadamente 250 gramas de maconha. Bem como três coletes táticos, sete placas balísticas e cinco roupas camufladas.

CONTINUE LENDO: