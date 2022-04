Santa Anna: quantas vezes foi o presidente que perdeu metade do território do México no poder

Ao longo da história do México, alguns personagens se destacaram, por sua coragem, fidelidade ao país e entusiasmo em defender o México. No entanto, existem outros que também conseguiram ganhar grande popularidade, mas acima de tudo, por causa de algumas decisões que não foram tão benéficas para a nação.

Antonio López de Santa Anna é um dos últimos. Embora existam muitas pessoas que defendem o personagem, que esteve presente na história do México desde o período da independência, até o início da segunda metade do século XIX, há muitos outros que o criticam, por causa das decisões que ele tomou, e isso levou o país à política instabilidade, pobreza, miséria e até a perda de mais da metade do território do México.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez, nome completo de Santa Anna, nasceu em Xalapa, no estado de Veracruz, em 21 de fevereiro de 1975. Algumas fontes apontam que ele foi presidente seis vezes, no entanto, outras relatam que ele conseguiu chegar à cadeira presidencial 11 vezes, embora todas tenham sido por um período muito curto de tempo.

A primeira vez que Santa Anna foi nomeada presidente do México foi em um dia como hoje, 1º de abril, mas em 1833, e como vice-presidente, Valentín Gómez Farías foi nomeado. Deve-se notar que, naquela época, Santa Anna relatou mal, impossibilitando que ele ocupasse o cargo.

Santa Anna foi nomeada presidente do México, pela primeira vez, em 1º de abril de 1833. Foto: Instituto Nacional de Antropologia e História

De acordo com a Constituição dos Estados Unidos Mexicanos de 1824, artigo 75, as falhas do presidente poderiam ser substituídas. “Haverá também um vice-presidente que, em caso de impossibilidade física ou moral do presidente, descansará todos os poderes e prerrogativas do presidente.”

A realidade é que Santa Anna preferiu ir para sua fazenda em Manga de Clavo, em vez de ocupar a presidência da República. Com isso, Gómez Farías ficou no comando do país por um curto período, durante o qual restringiu a expulsão indiscriminada de espanhóis do país, conseguindo a permanência dos súditos da coroa espanhola, casados com mexicanos, que apoiaram a independência do México.

Após esse breve período, Santa Anna assumiu o poder pela primeira vez de 16 de maio a 1º de junho de 1833, respondendo a um pedido de panfletos na Cidade do México. Além disso, procurou acalmar um pouco o ambiente político, seguindo o interesse da ala federalista do Congresso, para implementar reformas profundas dentro da organização social mexicana.

Dessa forma, o político de Veracruz iniciou seus esforços intermitentes como chefe do poder executivo do país, tornando-se uma figura proeminente na política nacional durante as duas décadas seguintes.

Santa Anna esteve presente em vários eventos que mudaram o curso do país.

Antes de se tornar presidente pela primeira vez, Santa Anna desempenhou um papel importante em vários episódios históricos, por exemplo, o conhecido como Expedição Barradas.

Esta foi uma expedição, liderada pelo espanhol Isidro Barradas, realizada em 26 de julho de 1829, apenas quatro meses após Vicente Guerrero assumir o poder. Esta expedição desembarcou na costa de Tamaulipas, e seu objetivo era alcançar a reconquista do México, pela Espanha.

Foi organizado em Cuba e consistia em 4.000 homens armados e equipamentos para tantos outros, já que no México eles deveriam receber apoio imediato daqueles que se opunham à independência.

Os expedicionários se apropriaram facilmente de Tampico, Altamira e outras aldeias vizinhas, por isso foi necessário enviar um contingente do exército, liderado por Antonio López de Santa Anna e Manuel Mier y Terán. As forças de Santa Anna chegaram por mar, enquanto as forças de Manuel Mier chegaram por terra. Em 9 de setembro daquele ano, as forças de Barradas foram derrotadas no Forte da Barra. As capitulações foram assinadas em Pueblo Viejo, Tamaulipas, com as quais os invasores se comprometeram a não pegar em armas novamente contra a nação mexicana.

Santa Anna também esteve presente em outros eventos históricos, como a independência do Texas, a Guerra das Tortas, a Guerra contra os Estados Unidos, onde o México perdeu mais da metade de seu território e foi banido do país três vezes. Em 20 de julho de 1876, Santa Anna morreu, doente, quase cega e pobre, em sua casa, que hoje está localizada na Calle de Bolívar #14, entre Tacuba e 5 de maio, no Centro Histórico da Cidade do México.

