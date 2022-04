Run Run: Conheça Lucila, a raposa andina que roubou seu coração na Granja Porcón

Run Run, a raposa andina mais amada por muitos peruanos, está abrindo uma nova casa, depois que ela foi transferida para Cajamarca. Para dar a este animal um melhor bem-estar, decidiu-se levá-lo para Granja Porcón, um lugar que fica a 45 minutos da cidade.

Como é sabido, este local abriga mais de 50 espécies selvagens, que devido a vários fatores e para preservar sua linhagem são encontradas neste local.

Para a boa sorte de Run Run, em sua nova casa há também uma raposa andina chamada Lucila, que sem dúvida roubou o coração da raposinha. De acordo com os criadores deste grande parque, os dois animais se deram bem da melhor maneira. Ele encontrou o amor?

Vale ressaltar que Lucila também é uma raposa andina, que foi resgatada há cerca de um mês. Ela é muito brincalhona e recebeu muito bem seu novo parceiro. Além disso, desde que se conheceram, não pararam de brincar e correr pelo novo espaço.

Ambos compartilham um ambiente espaçoso de 140 metros quadrados. Sua nova casa está localizada em uma área com um clima típico de seu habitat natural e tem as condições certas para seu processo de adaptação, de acordo com representantes da Serfor.

Quando perguntados aos especialistas sobre se Run Run poderia retornar ao seu habitat natural, eles responderam que, tendo sido extraído da natureza como produto reprodutor do comércio ilegal de vida selvagem, seus pais não o ensinaram a caçar, alimentar e se defender contra predadores, então ele deve permanecer sob os cuidados humanos em um centro de criação.

O Run Run foi transferido para este local, seguindo um processo de quarentena no qual foi monitorado de perto por especialistas da Floresta e Vida Selvagem Administração Técnica (ATFF) Serfor Lima. Devido à sua condição ideal, foi determinado que era adequado conhecer o local que o hospedou.

Enquanto estavam em quarentena, os especialistas do ATFFS Lima da SERFOR prestaram atendimento veterinário à raposa, com uma dieta balanceada, composta por 95% de carne e 5% de frutas e tubérculos. As últimas análises mostraram que a raposa estava saudável e se recuperou de doenças contraídas em seu contato com cães, como ehrlichia e anaplasma.

Agora, os especialistas do ATFFS Cajamarca monitoram o estado de saúde do Run Run todos os dias e coordenam permanentemente com Granja Porcón os detalhes relacionados ao processo de adaptação da raposa andina em sua nova casa.

Run Run em sua nova casa | Fotos: Serfor

COMO CHEGAR A LA GRANJA PORCÓN

Para chegar a Granja Porcón você deve ir para a Plaza de Armas de Cajamarca, de lá são vários ônibus para o lugar movimentado. Da cidade a esta área são aproximadamente 45 minutos.

Vale ressaltar que Granja Porcón possui uma floresta de pinheiros de mais de 12.000 hectares, com extensa vegetação e paisagens típicas das montanhas Cajamarquina. Está localizado a uma altitude de 3510 metros e abriga várias espécies de animais selvagens em cativeiro, como onça, vicunha, condor andino, entre outros.

CONTINUE LENDO