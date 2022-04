Quem são Trinidad Cardona, Davido e Aisha, os cantores da música oficial da Copa do Mundo Qatar 2022

Hayya Hayya (Better Together) é a música apresentada pela FIFA como tema oficial da Copa do Mundo deste ano no Qatar. É uma colaboração entre a cantora latino-americana Trinidad Cardona, o nigeriano David Adedeji Adeleke, mais conhecido como Davido, e o intérprete nascido Doja Aisha.

Trinidad Cardona é uma cantora americana, que compartilha sua vida com duas mães, uma de origem mexicana e outra porto-riquenha, que ficou conhecida com sua música “Jennifer”. O artista ressalta que suas experiências pessoais, que incluem um pai biológico na prisão e um casal de mães que se declararam lésbicas, são suas maiores inspirações, com as quais busca alcançar todas as pessoas.

Davido, além de cantor, é compositor e produtor. Ele nasceu em Atlanta, EUA, mas foi criado no Laos, Nigéria. Essa mistura cultural tem sido capaz de refletir isso em sua música, suas canções mais conhecidas são Don Jazzy, 2 Face idibia ou Wande Coal. Especialistas dizem que ele é um dos artistas nigerianos mais relevantes até hoje.

Aisha é o toque local do single,