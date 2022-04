Os melhores hambúrgueres de Bogotá se reúnem em 'Burgerville'

De 1º de abril a domingo, 3 do mesmo mês, Burgerville chega ao Museu El Chicó, em Bogotá, um festival em que os restaurantes de hambúrgueres mais selecionados da cidade oferecerão suas versões da rainha do fast food.

Esta pequena vila de hambúrgueres nasceu do trabalho do fundador e criador de Bogotaeats, Alejandro Escallón, que há 8 anos desde seu perfil no Instagram, o acompanha e analisa os mais variados restaurantes da capital colombiana.

Nesta primeira edição, existem 20 dos melhores hambúrgueres de Bogotá, mas também “haverá outros 10 restaurantes importantes na capital que não são lanchonetes e vão criar um hambúrguer especialmente projetado para esta ocasião”, disse Escallón.

Cada restaurante terá uma proposta de hambúrguer com preços que variam de 12.000 a 18.000 pesos. Além disso, serão pratos de tamanho médio, para que os participantes possam ficar satisfeitos, mas também para que possam experimentar todos os tipos de propostas gastronômicas.

O festival garantiu que há uma grande variedade de hambúrgueres para experimentar, desde o clássico com carne bovina até propostas com outros ingredientes e proteínas, bem como os hambúrgueres vegetarianos cada vez mais enraizados.

Da mesma forma, alguns restaurantes típicos de países como Grécia, Itália, Espanha e até Ásia acontecerão, apresentando seu compromisso com hambúrgueres extraordinários, com um acompanhamento, típico da casa, uma vez que foram licenciados para propor coisas diferentes.

“Estabelecemos um limite de peso, eles não podem exceder 100 gramas, porque a ideia, como em A Cielo Abierto, é que as pessoas possam ir e experimentar várias propostas. Também teremos uma área de sobremesas para a qual convidamos locais de confeitaria conhecidos”, explicou Escallón.

Mas, além da experiência gastronômica, os participantes de Burgerville poderão desfrutar do melhor da música ao vivo. De acordo com o diretor geral da Bogotáeats: “Como se isso não bastasse, temos uma pessoa dedicada exclusivamente à curadoria musical, então cada detalhe do que vai soar neste festival é cuidadosamente planejado”.

Além disso, haverá um bar de coquetéis feito especialmente para o festival, jogos, uma área de sobremesas e até mesmo um cinema drive-in completará esta homenagem ao hambúrguer e aos anos 1950 como Escallón “ama a história que tem (o hambúrguer) teve por um século nos Estados Unidos, e é por isso que decidimos definir o festival este ano na década de 50”.

Alguns dos restaurantes de hambúrguer que farão parte do festival são Agadon, Amma Café, El Arabe, Bandido, Bicone, La Brasserie, Bubu Burgers, Burger Fries and Co, Dilip, Diner, Dixie Chicken House, Emilia Grace, Elecktra, Elemental, La Fame, Gaba, Gaúchos, Gordo, Home Burgers, Juan Burgers, Just a Burger, Ko, Lorenzo El Griego, A Luta, Oficial, O Ele pinta, Sir Frank, Ugly American, Voodoo, The Xarcuteria.

Informações gerais sobre o evento:

Sexta, abril 1

Horário: 11:00 às 22:00

Sábado, 2 de abril

Tire uma das 11h às 17h e tire duas das 17h às 22h.

Domingo, 3 de abril

Tire uma das 11h às 16h e tire duas das 16h às 20h.

Valor dos ingressos

Na pré-venda, antes do evento: $15.000 + de serviço. Bilheteria, nos dias do evento: serviço de mais de $20.000. Os ingressos podem ser adquiridos através da Tuboleta.

