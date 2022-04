Doctor Strange 2: como e quando comprar ingressos - Pré-venda no Perú

As últimas notícias do cinema. Após o sucesso de O Poder do Cachorro, o ator Benedict Cumberbatch está se preparando para seu retorno às telas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a segunda parte desse personagem da Marvel, que vimos anteriormente em Homem-Aranha e Vingadores. O público peruano que seguiu a cronologia da UCM poderá aproveitar essa nova produção. De agora em diante, você pode separar seu dia no calendário para não perder este filme. Nas linhas a seguir, compartilhamos todos os detalhes que você precisa saber.

O QUE TRATA DE DOCTOR STRANGE 1?

A vida do Dr. Stephen Strange muda radicalmente após um acidente de carro que deixa ferimentos graves em suas mãos. Quando a medicina tradicional falha, ele é forçado a buscar esperança e uma cura em um lugar impensável: uma comunidade isolada no Nepal chamada Kamar-Taj. Ele rapidamente descobre que este não é apenas um centro de recuperação, mas também a linha de frente de uma batalha contra as forças obscuras e ocultas empenhadas em destruir nossa realidade. Em pouco tempo, o médico, armado com seus poderes mágicos recentemente adquiridos, é forçado a escolher entre retornar à sua antiga vida de riqueza e prestígio ou deixar tudo, para defender o mundo como o mágico mais poderoso do planeta.

SOBRE DOCTOR STRANGE 2

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” da Marvel Studios é uma viagem emocionante com seu amigo de confiança Wong e Wanda Maximoff, também conhecido como Bruxa escarlate. Isso marca uma linha do tempo que une a história da primeira parte lançada em 2016.”

Elenco: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Soo Cole, Tony McCarthy.

Direção: Sam Raimi (trilogia Homem-Aranha e o Despertar do Diabo).

DOCTOR STRANGE 2 ESTREIA NO PERÚ

A data oficial para o Perú é quinta-feira, 5 de maio, de acordo com o cronograma de estreias mantido pelo nosso país. Embora, como aconteceu com os outros filmes da Marvel, haverá uma prévia em que alguns sortudos serão os primeiros a ver o novo filme de Cumberbatch.

DOUTOR ESTRANHO: PREVENTA EN PERÚ

Depois de confirmar a data de lançamento de Doctor Strange 2, as redes de filmes peruanos lançaram uma série de anúncios em suas redes sociais para lembrar fãs que estão prestes a começar com a pré-venda de ingressos. Devido à pandemia de COVID-19, a venda será feita online na Internet. Recomenda-se ter uma boa conexão e, acima de tudo, os detalhes do seu cartão de crédito/débito para realizar a operação.

Quando começa a pré-venda do Doctor Strange? Está programado para quarta-feira, 6 de abril de 2022. Para ser um dos primeiros a fazer uma compra, é importante que você tenha as notificações de mídia social dos cinemas ativadas para que eles avisem quando já estiverem disponíveis em seus sites.

VOCÊ JÁ FEZ DOCTOR STRANGE?

Estes são os cinemas peruanos onde você pode ver a estréia do filme Doctor Strange 2 no Multiverso da Loucura. Para esse tipo de evento, as empresas lançam promoções para seus usuários, de combos a consumir, lembranças e outros tipos de produtos. Lembre-se, como é um espaço fechado, é importante que você carregue seu cartão de vacinação com as doses completas contra COVID-19.

- UVK

- Cineplanet

- Cinépolis

- Cinestar

- Cinemark

- Cinerama Pacífico

Dan a conocer la fecha para la venta de entradas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿DOCTOR STRANGE LLEGA UM DISNEY PLUS?

Com o anúncio de seu lançamento nos cinemas, muitos se perguntaram se ele chegará à plataforma de streaming Disney Plus. Até agora, não foi confirmado que fará parte do catálogo, mas estima-se que possa ser adicionado após algumas semanas, está no cartão mundial.

No site da Disney Plus, podemos descobrir os planos e preços para comprar esse serviço de streaming. Esse é o custo normal sem desconto.

- Custo mensal: S/ 25,90

- Custo anual: S/ 259,90

