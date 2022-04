Dia de protestos em Bogotá deixou cinco pessoas detidas

Nesta quinta-feira, 31 de março, foi apresentado um novo dia de protestos na capital da República que afetou a mobilidade no sentido norte-sul pela Universidade Pedagógica e na Avenida Circunvalar, em direção a leste da cidade, nas imediações da Universidade Distrital.

Além desses dois focos de confronto, outro apareceu na Avenida Villavicencio, ao sul de Bogotá, que durou até altas horas da noite.

Estradas como a Calle 72, Raça 11 e 15 foram afetadas por marchas que não terminaram em tumultos, pois os manifestantes foram acompanhados por Esmad e pela Polícia Metropolitana de Bogotá.

No caso da Universidade Distrital, após cinco horas, Esmad controlou os tumultos no norte e no centro da cidade e prendeu cinco pessoas cujas tarefas consistiam em parar o trânsito que afetava a mobilidade em ambos os lugares.









Esses são os criminosos mais procurados em Bogotá

As autoridades implantaram diferentes frentes para encontrar os responsáveis pelo incidente, tendo como principal indicação o nome de quem teria sido o mentor da ação terrorista.

Segundo a Polícia Metropolitana de Bogotá, este seria Javier Alonso Velosa García, vulgo 'John Mechas', um homem que pertenceria à 33ª Frente dos dissidentes das FARC e para quem é oferecida uma quantia de 5 bilhões de pesos.

O Ministério da Defesa também divulgou os rostos daqueles que são os criminosos mais procurados da cidade por crimes como homicídio e terrorismo.

Os nomes dos supostos anti-sociais também eram conhecidos: Edwin Alfredo López Casteblanco, Alfredo Miguel Vivanco, vulgo Gordo; Anderson Torres Jimenez, vulgo Anderson; Manuel Alejandro Garcia, Yeimis Vicente Garcia e Johel Arrieta Siolo.

Nesse sentido, o presidente Iván Duque anunciou que Bogotá tomará novas medidas de segurança para proteger a capital de outros possíveis ataques na cidade e garantir maior segurança nas ruas.

Como resultado, 20 postos de controle da polícia serão implantados nas entradas e saídas de Bogotá, bem como alguns membros do exército nacional fora da cidade para monitorar atividades criminosas suspeitas que podem afetar mais vidas.

Esses são os rostos que as autoridades de Bogotá tornaram conhecidos como os mais procurados por homicídios e terrorismo. Foto: Polícia Metropolitana de Bogotá

O Conselho de Segurança contou com a presença da prefeita Claudia López, do ministro da Defesa Diego Molano, seu homólogo do Ministério do Interior Diego Palacios, bem como do presidente nacional Iván Duque, acompanhado pela liderança militar. Na reunião, eles analisaram tudo o que estava acontecendo em termos de segurança e tomaram medidas.

Outras medidas incluem o Plano 1000, que busca desmantelar mais de 30 gangues criminosas já identificadas pelas autoridades. Também haveria um reforço do corpo de agentes com uma das 1000 unidades temporárias que apoiarão a segurança até novo aviso.

Para solicitar a ajuda da comunidade, a polícia montou uma linha direta para quem tem informações ou indicações sobre o paradeiro de qualquer uma das pessoas mencionadas como as mais procuradas da cidade: 3057680745 e os correios mebog.sijin-vidajefat@policia.gov.co.

