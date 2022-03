As autoridades federais prenderam Gustavo Abigail “N”, el Pino, identificado como alvo prioritário e principal fonte de violência no Istmo de Tehuantepec, associado em várias atividades criminosas com seu pai, El Gato.

El Pino está ligado a crimes de extorsão, huachicol, sequestro, contrabando de migrantes e drogas, bem como roubo de transporte de carga com reclamações de várias câmaras empresariais nacionais e grupos de transporte de carga.

Informações em desenvolvimento...