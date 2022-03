MinSalud liderou uma reunião para analisar a situação dos migrantes na Colômbia

Foto de archivo. Migrantes venezolanos hacen fila para recibir ayuda alimentaria donada por funcionarios de la embajada en Bogotá del líder opositor venezolano Juan Guaido, a quien muchas naciones en medio de la pandemia de COVID-19 en Bogotá, Colombia, 29 de mayo, 2020. REUTERS/Luisa González

A fim de revisar e garantir que os migrantes que vivem no país tenham acesso aos serviços de saúde, o governo nacional liderou um cluster de saúde focado nessa população. Em 31 de março, representantes do Ministério da Saúde (MinSalud) conversaram com parceiros de cooperação internacional para aprimorar os resultados das ações que estão sendo realizadas e que podem ser implementadas com o apoio deles.

Para o governo, este é um ponto essencial porque apenas a população migrante da Venezuela no país é de aproximadamente 2.029.758 pessoas, de acordo com dados do Registro Único de Migrantes Venezuelanos (RUMV). Deve-se notar que nos últimos cinco anos a população migrante na Colômbia adicionou mais de 14 milhões de atenções a mais de 1,5 milhão de pessoas.

Até o momento, 487.000 migrantes são membros ativos do Sistema de Seguridade Social e a meta de fechar o governo é de 747.000 membros, ou 64%. Dos participantes, 48 por cento estão no esquema contributivo e 52 por cento estão no esquema subsidiado.

De acordo com a MinSalud, esses números nos permitem visualizar a escala dos desafios enfrentados pelo setor de saúde. Os trabalhadores humanitários mencionaram a necessidade de trabalhar de forma articulada para avançar a evolução do seguro em direção ao acesso efetivo aos cuidados de saúde e seus resultados, em áreas de áreas rurais altas.

Foi indicado que outra reunião de agrupamento seria realizada para acompanhar e apresentar a estratégia de trabalho conjunto dos trabalhadores humanitários e do setor de saúde no atendimento de migrantes em situação irregular.

Vale lembrar que, em 25 de março, as autoridades colombianas entregaram 700.000 cartões com o Status de Proteção Temporária para Venezuelanos, medida destinada a regularizar os migrantes. Isso permite que essa população tenha acesso a direitos como educação, trabalho e, claro, saúde.

“O Estatuto de Proteção da Colômbia é uma referência que eles estão olhando porque hoje a realidade da migração obriga todas as nações do mundo a receber migrantes”, disse a vice-presidente e ministra das Relações Exteriores Marta Lucía Ramírez.

O cartão do Estatuto de Proteção Temporária, que começou a ser emitido em 13 de outubro, facilitará o acesso dos venezuelanos a contratos de trabalho, entidades de saúde ou serviços bancários.

O sistema anterior, chamado de Permissão Especial para Permissão (PEP), era um documento físico que muitos bancos e empresas não aceitavam por causa de sua facilidade de falsificação.

O estatuto está aberto a todos os migrantes venezuelanos que entraram no país antes de janeiro de 2021 e busca “desencorajar a irregularidade” e esse benefício também pode ser acessado por aqueles que entram no país nos dois primeiros anos de validade da regra em uma base regular, ou seja, com um carimbo em sua passaporte.

“O que a Colômbia tem feito na área da migração, muitos países nos pediram recentemente para compartilhar com eles a experiência de como o estatuto foi elaborado (...) Hoje, a questão da migração vai se tornar uma das questões mais importantes em todo o mundo”, disse Ramírez.

