Google e seu novo plano para evitar notícias falsas no mundo

A Internet permitiu que as pessoas se conectassem e encontrassem informações sobre qualquer coisa a qualquer momento, no entanto, existem tantas possibilidades de pesquisa que dados falsos podem ser escondidos (Fake News). É aí que entra o compromisso do Google com o Fact Cheking.

Mais conhecido como Verificação de Dados para Falantes de Espanhol, o Fact Cheking é uma prática que consiste em encontrar notícias falsas ou dados que podem enganar as pessoas, personificando informações verdadeiras.

Um ótimo exemplo mundial de por que a Verificação de Dados é necessária é a pandemia de COVID-19, que, apesar de ter diminuído seus efeitos, ainda está ativa em todos os países.

Em seus estágios mais graves, muita informação circulou sobre o assunto que levou a população mundial a recuar em casa, no entanto, muita coisa era falsa.

O Google ajuda na verificação de dados (Foto: Reuters/Francois Lenoir/File Photo)

Em alguns casos, as pessoas aproveitaram o momento para aterrorizar com teorias da conspiração do 5G ou da Ordem Mundial, fazer montagens e espalhar desinformação sobre a cura, efeitos e mortes por COVID-19. Porque havia tantas notícias falsas, alguém teve que negá-las.

Embora a verificação de dados já exista há vários anos, a pandemia mostrou mais do que nunca que há necessidade de informações verdadeiras. Nesse sentido, o Google está comprometido em garantir que as pessoas tenham mais opções de informações verificadas.

Por meio de produtos e iniciativas, incluindo a criação de uma rede de damas com mais de 500 especialistas, a empresa de tecnologia busca combater a desinformação.

“A verificação de dados é uma atividade fundamental para contribuir com esse objetivo, e é por isso que, no Google, aderimos ao Dia Internacional de Verificação e reafirmamos as iniciativas que estamos realizando com organizações locais e regionais, além de apresentar diferentes produtos, que são fundamentais para combater desinformação em conjunto”, apontou o Google.

Notícias falsas proliferam na Internet (Foto: Reuters/Eva Plevier)

Gadget de verificação de fatos: usando verificadores de conteúdo, o Google corrobora as informações e as expande usando a caixa de histórico expandido. Lá, o mecanismo de pesquisa fornece um resumo de cada tópico e fornece acesso às páginas que fornecem essas informações, que também contêm tags de verificação nos aplicativos do Google News para computadores e aplicativos para iOS e Android.

Fact Checker Explorer: Nesta ferramenta, as pessoas têm a possibilidade de colocar uma palavra ou citação de texto no navegador para que ele retorne uma lista de fatos relacionados que já foram verificados. Fatos verificados já podem ser encontrados na guia Notícias do Fact Check Explorer.

Notícias principais para dispositivos móveis: como parte do Dia Internacional de Verificação de Dados, lançou um novo recurso no Top Stories (para dispositivos móveis já disponível na região e em espanhol em meados de abril). Para dar mais destaque aos resultados originais de alta qualidade.

O Google tem iniciativas para combater a desinformação (Foto: Google)

Iniciativa do Google News: Desde o ano passado, criou um fundo de US $3 milhões para projetos de verificação de notícias relacionados ao COVID-19, com apoio adicional de US $6,5 milhões para ONGs que combatem a desinformação. Este 2022 apoia organizações de língua espanhola da Argentina (Chequeado) e Espanha (Maldita.es) para lançar uma nova organização de checagem de fatos nos Estados Unidos para pessoas que falam espanhol.

O Google também se juntou ao Chequeado, para criar um programa de “treinamento de treinadores” de checagem de fatos na América Latina. Ele treinará 500 novas damas, entre jornalistas e estudantes de jornalismo na Argentina, Colômbia, México e Perú.

Há também a plataforma chamada DigiMente, que busca formar cidadãos capazes de discernir entre diferentes fontes de informação, consumir e criar conteúdo de qualidade e participar da vida do cidadão de forma responsável e ética.

Na Colômbia e no Chile, realizou ações como a estratégia de cobertura eleitoral de 2022, elaborada pelo Conselho Editorial ou um projeto Mala Espina sobre Fact Check para cobrir o processo constitucional no Chile, verificar sua desinformação e explicar as questões discutidas na convenção com o Iniciativa Google News.

Por fim, o Google lembra que a desinformação se tornou uma das questões mais prementes do momento e é um desafio para a mídia, as plataformas digitais e a sociedade em geral. Assim, eles realizam suas iniciativas para atingir o objetivo de ter um mundo bem informado.

