Corremos o risco de experimentar uma reforma antidemocrática: Ciro Murayama

Ciro Murayama, diretor do Instituto Nacional Eleitoral (INE), alertou que o México corre o risco de sofrer uma reforma antidemocrática e lembrou que foram necessárias décadas para que o país construísse um sistema eleitoral que permitisse a alternância após o partido hegemônico permanecer no poder por quase 70%. anos.

Ele ressaltou que nosso país conseguiu se livrar de um sistema eleitoral que manteve o Partido Revolucionário Institucional (PRI) entrincheirado no poder hiper-presidencial graças às reformas eleitorais que ampliaram os direitos dos cidadãos de votar livremente e para as várias forças políticas para competir sob condições de equidade.

Murayama ressaltou que a democracia mexicana está funcionando bem atualmente e como exemplo disso é que até agora neste século quatro eleições presidenciais foram organizadas e em três delas houve alternâncias, o que significa que os cidadãos podem decidir livremente e acrescentou que o mesmo acontece no estado governos e em todo o país.

Ele também destacou que os cidadãos atualmente usam o poder de seu voto para punir os partidos políticos se considerarem que não funcionam.

Diante desses testes, ele alertou que a Reforma Eleitoral proposta pelo presidente Andrés Manuel López Obrador poderia ser um risco para desmantelar as instituições democráticas do México.

Cidadãos que vão às urnas para votar para eleger governador de Puebla em 2019. (FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM)

Em relação às Reformas Eleitorais anteriores, ele ressaltou que estas tinham fundamentalmente duas características: elas respondiam às demandas da sociedade, oposição e minorias para ampliar o campo de jogo democrático. Mas acima de tudo, eles foram construídos seguindo, assim como as regras para a disputa de poder, por consenso.

Por essas razões, ele destacou que a recente proposta visa uma reforma para restringir direitos e está sendo promovida pelo poder presidencial para tentar impô-la sem consenso com as outras forças políticas.

Segundo o conselheiro, esses sinais sugerem que o país corre o risco de uma reforma eleitoral antidemocrática e regressiva.

Murayama também disse que a proposta de desaparecer deputados multimembros, ou representação proporcional, favorece a super-representação do partido que ganha cada distrito.

Ele explicou que em cada disputa eleitoral geralmente é ganha com 35 ou 40% dos votos. Sem os plurinominais, o voto de 60 ou 65% dos eleitores ficaria sem representação. Ele, portanto, advertiu que é uma fórmula para minar o pluralismo no Congresso da União, onde Morena tem uma maioria simples.

Com base nesse argumento, explicou que com 43% do percentual de votos que a coalizão liderada por Morena teve em 2021, teria 62% de assentos na Câmara dos Deputados, ou seja, uma maioria que lhe permitiria aprovar iniciativas e reformas sem ter que chegar a um consenso com outra oposição festas.

Ele lembrou que a ideia de desaparecer legisladores multimembros não é original. Ele destacou que essa abordagem já ocorreu há um século, especificamente na Itália. E explicou que com essa reforma Mussolini “sufocou a representação plural, submeteu-se ao Parlamento e consolidou seu poder autocrata. A democracia morreu, o fascismo veio.”

Porfirio Muñoz Ledo parabenizando Andrés Manuel Lopez Obrador pela conclusão do registro como candidato à presidência da República pelo Movimento Nacional de Regeneração. (FOTO: SAUL LOPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Porfirio Muñoz Ledo, apresentou seu ponto de vista sobre a proposta de Reforma Eleitoral do Presidente e afirmou que essa mudança poderia devolver as instituições eleitorais à forma como eram nas administrações anteriores.

Em entrevista à jornalista Azucena Uresti por seu espaço na Radio Formula, ela declarou que López Obrador “não sabe de nada”, já que a evolução do sistema eleitoral tem se esforçado há anos para fazê-los funcionar como fazem hoje.

“Quem não sabe nada é meu amigo Andrés Manuel, há uma espécie de paralisia histórica, ele quer trazer as instituições eleitorais de volta ao tempo de Ruiz Cortines, quando era um sistema estatal único. A evolução do sistema eleitoral custou vidas, custou esforços e não pode ser jogada ao mar”, disse Muñoz Ledo.

