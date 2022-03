Azcapotzalco: como se registrar na bolsa de trabalho com salários de até 20 mil pesos

No gabinete do prefeito Azcapotzalco, eles compartilharam diferentes vagas por meio da Bolsa de Emprego 2022 com salários de até 20.000 pesos.

Os empregos incluem diferentes perfis e cargos, as pessoas interessadas devem se inscrever no Centro Internacional de Negócios, cuja localização é na Avenida 22 de Febrero, número 440 no bairro de San Marcos, para perguntar sobre a Bolsa de Emprego Azcapotzalco e se candidatar à vaga de juros. O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira das 8:00 às 15:00, no caso dos fins de semana é das 8:00 às 16:00.

Quais são as vagas disponíveis?

* Analista de folha de pagamento: existem três vagas disponíveis, os requisitos devem ter entre 25 e 45 anos de idade com formação em áreas de administração, solicitam experiência na elaboração de folha de pagamento semanal e quinzenal, cálculo de assentamentos, inscrições, saída, gerenciamento de Avançado Excel, conhecimento de IOC, NOI, SNA e IDC; o salário é de 20 mil pesos por mês.

* Assistente de Manutenção: existem seis vagas disponíveis, entre seus requisitos são 18 a 45 anos de idade, com o ensino médio concluído, ter conhecimento em alvenaria, pintura, encanamento e drywall, o salário é de 7 mil pesos por mês.

(Foto: Gabinete do Prefeito do Facebook/Azcapotzalco)

* Mecânico industrial: com 3 vagas disponíveis, com idade entre 18 e 40 anos, o candidato deve ter engenharia concluída, experiência mínima de 6 meses, ser responsável, organizado e pontual.

* Cozinheiros e cozinheiros: com diploma ou estágio em administração, experiência mínima de um ano, disponibilidade de horários, 5 vagas disponíveis e o salário que oferecem é de 6.500 pesos mais bônus.

* Assistente Administrativo: existem 5 vagas, os requisitos devem ter entre 25 e 45 anos de idade, estudos de graduação ou estágios em administração, experiência em contabilidade e administração de pessoal, salário entre 7 mil e 8 mil pesos por mês.

O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira das 8h às 15h e nos fins de semana das 8h às 16h (Foto: SNE)

* Contador: a idade é de 18 anos ou mais, os candidatos devem ter um diploma em administração concluído ou truncado, ser proativo, responsável, pontual e saber trabalhar em equipe, dar 10.000 pesos por mês. ter pelo menos três anos de experiência no cargo e com uma licença federal válida, o salário é de 12 mil pesos por mês.

* Operador de limpeza: eles pedem experiência mínima de 6 meses, têm entre 24 e 50 anos, concluíram os estudos do ensino médio e dão 5 mil 200 pesos mensais.

* No cargo de assistente em administração, existem duas vagas disponíveis, pois os requisitos devem ter entre 18 e 40 anos, estudos de nível médio ou grau superior concluídos, oferecem um salário semanal de 1.500 pesos. Bacharelado concluído, a idade máxima para se candidatar é de 50 anos, eles dão uma semana um salário de 1.800 pesos. * Existem cinco vagas para assistente de armazém de fábrica, os requisitos são ter 18 anos ou mais com ensino fundamental mínimo, ser proativo, responsável, ativo, dar 6 mil pesos por mês.

* No módulo de atendimento Azcapotzalco eles também compartilham vagas, está localizado em Camarones 494, canto norte 87 b, o Recreo.

