A Rússia sofre uma fuga de cérebros e outros países buscam tirar proveito do talento que escapa a Putin

Trabalhadores de tecnologia russos estão procurando bases profissionais mais seguras.

De acordo com uma estimativa, até 70.000 cientistas da computação, assustados com o congelamento repentino do clima empresarial e político, deixaram a Rússia desde que Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia há cinco semanas. Espera-se que muitos mais se sigam.

Para alguns países, a perda da Rússia é vista como um ganho potencial e uma oportunidade de trazer novos conhecimentos para suas próprias indústrias de alta tecnologia.

O presidente russo, Vladimir Putin, notou a fuga de cérebros mesmo no meio de uma guerra que, segundo a agência de refugiados da ONU, levou à fuga de mais de 4 milhões de pessoas da Ucrânia e ao deslocamento de milhões a mais dentro do país.

Nesta semana, Putin reagiu ao êxodo de profissionais de tecnologia ao aprovar uma lei para eliminar o imposto de renda até 2024 para pessoas que trabalham em empresas de tecnologia da informação.

Alguns dos novos exilados de alta tecnologia dizem que não têm pressa em voltar para casa. Uma elite com vistos da União Europeia mudou-se para a Polônia ou para o Báltico da Letônia e da Lituânia.

Um contingente maior se refugiou em países onde os russos não precisam de vistos: Armênia, Geórgia e as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Em tempos normais, milhões de trabalhadores menos qualificados migram desses países economicamente fracos para a Rússia comparativamente mais próspera.

Os arranha-céus da cidade de Moscou (AP/Alexander Zemlianichenko)

Anastasia, uma analista independente de sistemas de computadores de 24 anos da cidade siberiana de Novosibirsk, escolheu o Quirguistão, onde seu marido tem família.

“Quando ouvimos sobre a guerra (24 de fevereiro), pensamos que provavelmente era hora de partir, mas que podíamos esperar para ver. Em 25 de fevereiro, compramos os ingressos e saímos”, disse Anastasia. “Você não precisava pensar muito.”

Como todos os trabalhadores russos contatados para este relatório, Anastasia pediu para permanecer anônima. Moscou estava reprimindo a dissidência antes mesmo da invasão da Ucrânia, e as pessoas que vivem fora da Rússia continuam temendo represálias.

“Desde que me lembro, sempre houve o medo de expressar as próprias opiniões na Rússia”, disse Anastasia, acrescentando que a guerra e “o ruído de fundo do patriotismo” tornaram o ambiente ainda mais proibitivo. “Saí um dia antes de começarem a procurar e interrogar as pessoas na fronteira.”

A magnitude da aparente fuga de cérebros foi revelada na semana passada por Sergei Plugotarenko, diretor da Associação Russa de Comunicações Eletrônicas, um grupo de lobby da indústria. “A primeira onda, de 50.000 a 70.000 pessoas, já saiu”, disse Plugotarenko a uma comissão parlamentar.

Somente o alto custo dos voos para deixar o país impediu uma partida em massa ainda maior. Ainda outros 100.000 trabalhadores de tecnologia poderiam deixar a Rússia em abril, previu Plugotarenko.

Para alguns países, a fuga de cérebros da Rússia é vista como um ganho potencial e uma oportunidade de trazer novos conhecimentos para suas próprias indústrias de alta tecnologia

Konstantin Siniushin, sócio-gerente da Untitled Ventures, um fundo de capital de risco focado em tecnologia com sede na Letônia, disse que empresas de tecnologia russas com clientes internacionais não tiveram escolha a não ser se mudar, já que muitas empresas estrangeiras estão se distanciando apressadamente de tudo relacionado à Rússia.

“Eles tiveram que deixar o país para que seus negócios sobrevivessem ou, no caso de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento, foram transferidos para a sede”, escreveu Siniushin em declarações por e-mail.

A Untitled Ventures está ajudando na migração; a empresa traçou dois voos para a Armênia com 300 trabalhadores de tecnologia da Rússia, disse Siniushin.

Alguns países próximos estão ansiosos para colher os dividendos.

O talento russo está pronto para a caça furtiva. Um relatório sobre o Global Skills Index 2020 publicado pela Coursera, um fornecedor líder de cursos online abertos, descobriu que as pessoas na Rússia obtiveram as maiores pontuações em domínio de habilidades em tecnologia e ciência de dados.

Assim que a invasão da Ucrânia começou, a nação da Ásia Central do Uzbequistão simplificou radicalmente o processo de obtenção de vistos de trabalho e autorizações de residência para especialistas em TI.

Anton Filippov, um programador de aplicativos móveis de São Petersburgo, e a equipe de freelancers com quem trabalha se mudaram para Tashkent, a capital uzbeque, onde cresceu, mesmo antes desses incentivos serem tornados públicos.

“Em 24 de fevereiro, foi como se tivéssemos despertado para essa terrível realidade diferente”, disse Filippov. “Somos todos jovens, temos menos de 27 anos, e é por isso que tínhamos medo de sermos chamados para participar dessa guerra”.

À medida que os trabalhadores de tecnologia mais procurados exploram suas opções, sua diáspora se assemelha a uma caravana itinerante. Alguns países, como o Uzbequistão, são escolhidos como trampolim porque os cidadãos russos não precisam de vistos para estadias curtas. Mas jovens profissionais como Filippov não planejam necessariamente ficar no lugar onde desembarcaram pela primeira vez.

“Se as condições que encontram diferirem do que lhes foi prometido, eles simplesmente sairão”, disse.

Bitriver, o maior centro de mineração de dados da antiga União Soviética, foi inaugurado em 2018 em Bratsk, Rússia (Andrey Rudakov/Bloomberg)

Em muitos casos, empresas inteiras procuram se mudar para evitar as consequências de sanções internacionais. Um diplomata sênior de outro país vizinho da Rússia, o Cazaquistão, apelou esta semana às empresas estrangeiras que fogem das sanções para virem ao seu país.

O Cazaquistão olha com especial interesse para investidores de alta tecnologia enquanto o país tenta diversificar sua economia, que depende das exportações de petróleo. Em 2017, o governo criou um parque tecnológico na capital, Nur-Sultan, e ofereceu incentivos fiscais, empréstimos preferenciais e subsídios a qualquer pessoa disposta a se estabelecer lá.

Até agora, a recepção tem sido moderada, mas a esperança é que a fuga de cérebros russa dê um grande impulso a essa iniciativa.

“As contas das empresas russas estão sendo congeladas e suas transações não são realizadas. Eles tentam manter os clientes, e uma das oportunidades disponíveis é ir ao Cazaquistão”, diz Arman Abdrasilov, presidente da Zerde Holding, um fundo de investimento em Almaty, centro de negócios do Cazaquistão.

No entanto, nem todos os países estão tão ansiosos.

“As empresas russas não podem se instalar na Lituânia”, diz Inga Simanonyte, assessora do ministro da Economia e Inovação do país báltico. “Não estamos trabalhando com nenhuma empresa russa em sua possível mudança para a Lituânia, e o ministério suspendeu todos os pedidos de visto para startups desde 24 de fevereiro”.

Preocupações com a segurança e a suspeita de que os russos possam espionar ou se envolver em travessuras cibernéticas no exterior fazem com que alguns governos tenham receio de hospedar refugiados econômicos do país.

“O setor de tecnologia da informação na Rússia está intimamente relacionado aos serviços de segurança. O problema é que, sem um processo de investigação extremamente robusto, corremos o risco de importar partes do sistema criminoso da Rússia”, disse à AP o analista político lituano Marius Laurinavicius.

Siniushin, sócio-gerente da Untitled Ventures, insta os países ocidentais a abrirem suas portas para que seus empregadores possam aproveitar a oportunidade incomum de recrutamento criada pela guerra.

“Quanto mais talento a Europa ou os Estados Unidos puderem tirar da Rússia hoje, mais benefícios esses novos inovadores trarão para outros países, cujo potencial será totalmente desenvolvido no exterior”, disse.

(Por Luidas Dapkus - AP)

