“Vermelho”: por que você não consegue parar de vê-la?

O Red chegou à plataforma Disney Plus em 11 de março e em apenas três dias se tornou o número um do ranking de ficção mais assistido (com base no número de horas de visualização obtidas). O filme conta a história de Mei Lee, uma menina de 13 anos que, além de enfrentar os desafios típicos de sua idade na escola e com a família, deve lidar com uma situação muito especial: toda vez que sente emoções intensas, ela se transforma em um urso panda vermelho gigante.

Sob estrita regra familiar, Meilin Lee (Mei, é o apelido dela) deve enfrentar seus próprios medos e desejos mais profundos enquanto luta contra esse alter ego, o terno panda vermelho.

Dirigido por Domee Shi, o filme conta com duas cantoras e compositoras renomadas, como a recente vencedora do Oscar, Billie Eilish e Finneas O'Connell, responsáveis por escrever três músicas para a banda 4Town, das quais Mei Lee e suas amigas são super fãs. Aqui estão algumas chaves para explicar por que o Red deve fazer parte dos filmes que você precisa assistir.

Caminho à la pubertad

Talvez uma das chaves de Red seja o caminho de Mei Lee para a adolescência. “Eu realmente queria explorar os conflitos de uma menina entrando na adolescência, para mostrar como ela se sente puxada entre ser uma boa filha e se aceitar como ela é, em toda a sua complexidade caótica ”, explica o diretor Domee Shi. O vínculo mãe-filho é fundamental para o crescimento dessa garota que precisa agradar a mãe, mas também quer quebrar bem esse molde feminino.

O vínculo da menina com a mãe é o eixo do “Vermelho”. (Disney Além disso)

O grupo de amigos

Eles são os fiéis e os que realmente conhecem o drama pelo qual Mei está passando. Estas são Abby, Miriam e Priya, que compartilham com ela a paixão pela boy band 4* Town. A roteirista, Julia Cho, cuidou muito do vínculo de amizade de Mei e disse: “Gosto de enfatizar esse componente das amizades femininas porque por muito tempo a narrativa tem sido que somos competitivos, hierárquicos e que nos criticamos duramente. A verdade é diferente. E isso se tornou uma parte muito importante do filme.”

A amizade também é a protagonista de “Red”. (Disney Além disso)

A comida e o pai da família

É um dos condimentos centrais de Red e que Shi decidiu que seria um dos eixos do filme. Ela tomou como ponto de partida sua experiência pessoal, sobre sua figura paterna, que em vermelho se muda para Jin. “ É o bastião da família, dócil, mas estóico. É inspirado pelo meu pai, embora meu pai seja um pouco mais falador. É um bom complemento para Ming, o mais baixo para a Terra. Ele é o herói silencioso”, diz o diretor. Jin, o pai de Mei Lee, faz pratos inspirados na culinária de Taisan que é baseada em frango e peixe cozidos no vapor, abalone com tirabeques e unadon (enguia grelhada com molho). O abrigo que Jin encontra, em frente a uma casa administrada por mulheres fortes (sua esposa, sua sogra inesperadamente chegando e sua própria filha), está na cozinha. Ele é um personagem quieto, paciente e calmo, que cozinha e organiza o jardim.

Jin Lee, o pai de Mei, é calmo e acalma as águas com seus pratos. (Disney Além disso)

Uma viagem ao passado

Embora não seja um tempo remoto, o filme se passa nos anos 2000. Recria o início deste século que ainda preservava elementos dos anos 90, como CDs, telefones fixos colocados na parede, computadores antigos, videogames portáteis no famoso Tamagotchi e muitos VHS que são vistos dentro dos móveis da casa de Mei Lee.

“Red” alcançou o número 1 na plataforma. (Disney Além disso)

