Por que os vulcões de Plutão podem sugerir a existência de vida abaixo de sua superfície

A missão New Horizons da NASA continua a surpreender os cientistas. Quando a sonda sobrevoou o planeta anão de hoje em 2015, ela tirou fotografias nunca antes vistas do objeto distante mais importante do nosso Sistema Solar.

Os dados e informações fornecidos pela nave ainda são analisados por especialistas que apresentam teorias incríveis sobre as formações que existem lá e que o calor abaixo da superfície do planeta anão pode até sugerir o potencial da vida. Uma área de Plutão que os pesquisadores acreditam ter formado a partir da erupção de vulcões de gelo é única naquele mundo distante e frio. A missão, lançada em 2006, tirou fotografias detalhadas da superfície de Plutão, um planeta anão e o maior objeto do cinturão de Kuiper.

Agora, um novo artigo científico publicado na revista Nature Communications examina imagens de uma área contendo dois grandes montes que os especialistas propuseram como vulcões de gelo. No estudo, os pesquisadores concluem que a superfície ao redor desses montes foi provavelmente formada pela atividade bastante recente de vulcões de gelo ou criovulcões.

A descoberta levanta a possibilidade de que esses vulcões ainda possam estar ativos e que a água líquida, ou algo assim, flua recentemente ou flua sob a superfície de Plutão. Atividade recente também significa que é provável que haja mais calor dentro de Plutão do que os cientistas pensavam anteriormente. Dadas outras pesquisas recentes, eles dizem que seu trabalho pode até aumentar a probabilidade de vida abaixo da superfície de Plutão.

Os pesquisadores analisaram fotografias de uma região dominada por dois grandes montes, chamados Wright Mons e Piccard Mons, que os cientistas acreditam serem criovulcões. Wright Mons é uma montanha de 4 a 5 quilômetros de altura e aproximadamente 150 km de largura, enquanto Piccard Mons tem aproximadamente 7 km de altura e 250 km de largura.

Os supostos vulcões de gelo também têm depressões extremamente profundas em seus picos: a de Wright Mons é tão profunda quanto a altura do Monte. Muitas partes da área também têm uma aparência incomum, cheia de caroços ou “montes”, formados por montes ondulados e arredondados. Os pesquisadores acreditam que montes menores, formados por vulcões de gelo, poderiam ter se acumulado ao longo do tempo para formar esses dois grandes montes.

“Não havia outras áreas em Plutão que se parecessem com essa região. A aparência dessas características é muito diferente da de qualquer vulcão no sistema solar, sejam exemplos de gelo ou vulcões rochosos. Eles se formaram como montanhas, mas não há caldeira no topo, e eles têm grandes solavancos em todos os lugares”, disse Kelsi Singer, cientista planetária do Southwest Research Institute em Boulder, Colorado e principal autora do estudo. Embora Plutão tenha um núcleo rochoso, os cientistas acreditam há muito tempo que o planeta carecia de muito calor interno, o que é necessário para estimular o vulcanismo. Para criar a região que Singer e sua equipe estudaram, haveria vários locais de erupção.

Plutão era um palpite como um mundo distante, até que a missão da NASA veio fotografá-lo e gravá-lo (REUTERS/NASA/JHUAPL)

A equipe de pesquisa também observou que a área não tem crateras de impacto, que podem ser vistas na superfície de Plutão, sugerindo que os vulcões de gelo estavam ativos há relativamente pouco tempo, e que o interior de Plutão tem mais calor residual do que o esperado. “Isso significa que Plutão tem mais calor interno do que pensávamos, o que significa que não entendemos completamente como os corpos planetários funcionam”, disse Singer. Com base na falta de crateras, é provável que a área não tenha mais de um ou dois bilhões de anos, e algumas áreas provavelmente têm menos de 200 milhões de anos.

De certa forma, os criovulcões são análogos aos vulcões da Terra, em que grande parte da superfície de Plutão é feita de gelo e as temperaturas em Plutão estão bem abaixo do ponto de congelamento da água. Isso significa que a água líquida, ou algo semelhante que seja pelo menos parcialmente fluido ou móvel, seria como o magma na Terra, vindo à superfície após uma erupção e congelando, ou endurecendo, em um sólido.

“Provavelmente não sai completamente líquido; provavelmente é mais como algo lamacento onde você tem um pouco de líquido e um pouco de gelo, ou pode até ser mais como um sólido fluindo, que poderia ser mais parecido com ketchup ou plasticina. Pode até ser mais gelo sólido que ainda pode fluir. Todos sabemos que o gelo pode fluir porque temos geleiras que fluem na Terra”, acrescentou o especialista.

A atividade criovulcânica em Plutão provavelmente será impulsionada pelo calor radiogênico criado pela decomposição de elementos radioativos dentro do planeta anão (NASA)

Embora os cientistas não entendam completamente como a atividade criovulcânica poderia funcionar em Plutão, provavelmente é impulsionado pelo calor radiogênico criado pela decomposição de elementos radioativos dentro do planeta anão. Um fenômeno semelhante também é uma das fontes de calor dentro da Terra, embora Plutão não possua placas tectônicas, o complexo sistema de deslocamento da crosta continental que está subjacente à atividade geológica da Terra. Os cientistas chamam a atividade geológica de “tectônica geral” de Plutão, que ainda pode criar recursos como falhas de rocha, mas não possui placas tectônicas.

Os criovulcões de Plutão mostram algumas semelhanças com os vulcões de escudo da Terra, que são vulcões de baixo perfil que se formam a partir do acúmulo constante de fluxos de lava em estruturas arredondadas . Mas vulcões de escudo geralmente se formam a partir de lava muito líquida, ao contrário do que os cientistas acreditam ter acontecido em Plutão.

Alguns vulcões da Terra e outros planetas também têm uma depressão no meio chamada caldeira, formada quando um vulcão recém-erupcionado desmorona no vazio deixado por todo o material que jogou. Mas a depressão em Wright Mons é tão profunda que o vulcão teria que perder cerca de metade de seu volume para ter a forma de Mauna Loa, um vulcão escudo no Havaí que é um dos maiores vulcões da Terra e é comparativamente pequeno em tamanho, como uma caldeira, embora as duas estruturas sejam semelhantes em volume, Singer disse.

A missão New Horizons foi lançada em 2006 pela NASA (HUBBLESITE)

Ainda existem muitos pesquisadores que não conhecem essas características, como elas foram formadas e como o criovulcanismo funciona em Plutão. A ideia de que água líquida poderia existir sob a superfície de Plutão aumenta as chances de vida em Plutão de praticamente inexistente para um pouco mais plausível, dado outro pesquisas sugerindo que Plutão estava quente quando foi formado pela primeira vez e poderia ainda tem um oceano líquido abaixo de sua superfície gelada.

“Acho que é um pouco mais promissor, e que poderia haver um pouco de calor e água líquida, potencialmente líquida, mais perto da superfície. Mas ainda existem grandes desafios para os pobres micróbios que querem viver em Plutão”, disse o especialista.

“Eles ainda precisariam de alguma fonte de nutrientes contínuos e, se o vulcanismo for episódico e, portanto, a disponibilidade de calor e água for variável, isso às vezes também é difícil para os organismos.” Investigar o intrigante subterrâneo de Plutão exigiria o envio de um orbitador para o mundo distante. “Se enviássemos uma missão futura, poderíamos usar o radar de penetração de gelo para olhar diretamente para Plutão e possivelmente até ver como são os tubos vulcânicos”, desejou Singer.

