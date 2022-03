Eles perguntaram a Sara Uribe como superar uma tusa: “Que você possa lamentar com tudo”

Por meio das redes sociais, Sara Uribe é constantemente questionada por seus seguidores e às vezes apontada por alguns detratores nas diferentes dinâmicas que realiza para interagir com os internautas. Temas de sua vida pessoal, seu relacionamento com Freddy Guarin e até mesmo seu peso estão no tinteiro, então às vezes suas respostas são muitas vezes contundentes sendo rotuladas como rudes.

Em sua rodada mais recente de 'perguntas e respostas', que ela chamou de “Eu respondo a eles com fotos sensuais ou vídeos inéditos”, um internauta pediu conselhos sobre como superar a tusa e dar a ela uma de suas melhores frases motivacionais para se antecipar ao seu problema emocional.

A resposta de Sara Uribe foi a mais sincera e honesta que poderia existir: “Que você a chore com tudo. Eu quero que você sinta isso com tudo. Que você dê a si mesmo tempo para superar e curar, porque para curar você tem que sentir primeiro.”

A resposta da apresentadora foi acompanhada por uma foto dela em uma de suas viagens, na qual ela fica diante de um enorme arranjo floral decorado com rosas pastel que combina perfeitamente com a naturalidade de Sara Uribe e a roupa que ela usava naquela ocasião composta por um short jeans e um suéter azul celeste.

Aqui está o conteúdo completo de Sara Uribe :

Sara Uribe deu conselhos aos seus seguidores sobre como superar uma tusa. Retirado do Instagram @rastreandofamosos

A resposta da empresária foi replicada pelo portal de entretenimento 'Tracing Famosos', onde ela já ultrapassa 2.300 curtidas e alguns comentários que zombaram de suas palavras, pois consideram que não são relevantes para a pergunta feita pelo internauta.

“Estou pronto para outra decepção amorosa com o conselho de Sara Uribe”, “Eu apoio Sara, durou superando uma tusa por um ano e meio, foi difícil, mas consegui”, “Excelente, mas a maioria de nós não coloca em prática, saímos da Guatemala para entrar em guatepior”, “Totalmente verdade”, entre outras.

Não é a primeira vez que a ex-protagonista do romance faz críticas nas redes sociais a respeito de seu corpo, pois é constantemente apontada por ter engordado. No entanto, alguns perguntaram por que ele não mostra o abdômen há algum tempo, já que as perguntas são constantes em suas publicações.

“Há aqueles que estão perguntando por que eu não mostro meu abdômen e eu vou fazer isso. Veja, é bobagem, mas me torna complexo, pois todos nós temos algo complexo. O que acontece é que eu fiz uma cirurgia e não gosto da aparência do meu abdômen, nem da aparência do meu umbigo. Eu costumava ter meus quadrados e tudo parecia bom, mas eu não gosto mais, e como não gosto e também não me sinto segura, porque não mostro mais”, explicou Sara Uribe através de seu 'InstaStories'.

Além disso, o gerador de conteúdo também mostrou a enorme cicatriz que ela tem na parte inferior do abdômen, resultante da cesariana que foi realizada nela para o nascimento de seu filho Jacobo. Mas esta não é a única lembrança deixada na paisa do nascimento de seu primogênito, porque após o parto, seu corpo estava acima do peso em 10 quilos, e é por isso que ela se orgulha e os olha sem problemas.

