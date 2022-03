Bora Milutinovic pediu para acreditar em Tata Martino e se classificar no final da Copa do Mundo no Qatar

Bora Milutinovic, que em sua primeira etapa no comando da seleção mexicana de futebol participou da Copa do Mundo México 1986, pede que o processo de Gerardo “Tata” Martino em direção ao Qatar 2022 seja respeitado em novembro próximo

Em entrevista à ESPN, Bora evitou dizer se é arriscado mudar de treinador nacional neste momento, quando o incumbente liderou o empate e ganhou o bilhete da Copa do Mundo e ressaltou que “nesse tipo de coisa você tem que ser muito analítico” e disse que o ideal “é que quando tudo acabar (com a Copa do Mundo) você verá o resultado”.

O ex-técnico sérvio, que já foi demitido antes da França 1998 com o bilhete da Copa do Mundo na bolsa de valores, ressalta que, se você já se classificou, deve ser muito respeitoso “e acreditar no trabalho do treinador; é isso que você deve fazer: acredite nas pessoas que você contrata”.

Foto de arquivo de Gerardo Martino dando instruções em um treino da seleção mexicana. Cidade do México, 11 de fevereiro de 2019. REUTERS/Henry Romero

Depois de dispensar Miguel Mejía Barón na direção técnica em 1995, Bora liderou a Seleção Mexicana por dois anos e, em sua opinião, “fizemos um empate bem-sucedido”; no entanto, esse representante nacional foi criticado por seu jogo e, embora tenha conseguido o ingresso mais cedo, os federativos decidiu cessar o treinador sérvio-mexicano e contratar Manuel Lapuente, que teve que liderar a equipe para a Copa do Mundo na França chegando aos oitavos-de-final, sendo eliminado pela Alemanha por 2-1.

Bora diz que deixou Tri com muito orgulho, já que o deixou em quarto lugar no ranking da FIFA “no mês de janeiro”, embora não quisesse dizer a forma como a seleção nacional classificou a França, porque “o que os outros dizem; mas fiquei feliz porque na minha segunda etapa da Seleção Nacional fizemos uma boa equipe que se classificou para a Copa do Mundo e ficamos em quarto lugar na lista da FIFA; vou ficar com isso.”

Quando questionado se gosta do estilo de jogo que Martino implementou, o cinco vezes treinador nos campeonatos mundiais disse:

As Qualificatórias da CONCACAF estão em brasa e neste domingo, 27 de março, serão definidas como qualificatórias para a Copa do Mundo. | Foto: FMF

Finalmente, ele disse que, aparentemente, há muito tempo pela frente para trabalhar e chegar o melhor possível para o evento da Copa do Mundo, “mas não é importante quanto tempo há; é importante o que você faz. Minha experiência me diz que o tempo não é importante, mas como a Seleção Nacional está preparada em todos os sentidos: técnica, tática e mentalmente”.