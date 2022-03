52,2% dos colombianos disseram estar insatisfeitos com o exercício da democracia no país

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Dane revelou em 30 de março a última pesquisa sobre cultura política, que analisa como os colombianos se sentem e sua atitude em relação à democracia e aos partidos políticos.

A pesquisa revelou que 52,2% dos colombianos dizem que se sentem insatisfeitos com a democracia do país, especialmente no último ano.

Isso significa que um aumento de 5,3 pontos percentuais na insatisfação, já que em 2019 apenas 46,9% das pessoas pesquisadas disseram não estar satisfeitas com a forma como a democracia está sendo realizada na Colômbia.

Juan Daniel Oviedo, diretor da Dane, disse durante a apresentação da pesquisa que apenas 32,4% dos cidadãos pesquisados estavam satisfeitos com a democracia colombiana.

“Isso mostra a deterioração da cidadania adulta diante do exercício da democracia, entre 2019 e 2021", disse Oviedo.

De acordo com a pesquisa, Bogotá é a cidade onde essa inconformidade é mais refletida, pois cresceu 7,9% desde 2019.

Oviedo destacou que as mudanças na percepção política se refletem na forma como os colombianos veem o Congresso da República e a justiça do país.

Por outro lado, os colombianos continuam defendendo a ideia de viver em democracia, já que 76,6% dizem que é importante viver em um país onde os líderes possam ser eleitos livremente.

A análise conclui dizendo que 55,6% dos entrevistados consideram a Colômbia moderadamente democrática em relação à população residente nas capitais municipais com 55,8% e 54,7%. Nesse sentido, a população e os centros rurais dispersos tiveram uma porcentagem maior de pessoas que consideram a Colômbia um país democrático com 30,3%

O que mais a pesquisa revelou?

De acordo com a Pesquisa, em nível nacional, 44,3% das pessoas na Colômbia, em 2021, estavam na posição ideológica do centro e 23,8% não o conheciam ou informaram.

Em 2021, para o total nacional, 13,0% da população com 18 anos ou mais afirma pertencer a pelo menos um grupo, organização ou instância. Destes, 4,6% pertencem a organizações religiosas.

No ano passado, 48,2% das pessoas com 18 anos ou mais relataram que não possuem redes próximas de confiança e apoio, ou seja, não visitam ninguém e ninguém os visita com frequência, e ninguém os ajudou ou tentaria ajudá-los a conseguir um emprego.

No que diz respeito à confiança em instituições ou atores, para o total nacional, 26,8% da população com 18 anos ou mais afirma depender fortemente de forças militares.

Em 2021, 53,0% dos entrevistados afirmaram não querer ter usuários de substâncias psicoativas como vizinhos. 57,6% da população com 18 anos ou mais em todo o país não está nada satisfeita com a forma como o Acordo de Paz assinado entre o Governo e as FARC-EP em 2016 está sendo realizado.

