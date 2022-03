Qual é a oferta entre duas potências que envolve a operação da Estação Espacial Internacional

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The International Space Station (ISS) photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking, October 4, 2018. NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo/File Photo

Por 24 anos, o maior objeto no espaço criado pelo homem orbita a Terra a uma altura de 400 quilômetros. E por 22 anos foi habitada permanentemente.

Esta é a Estação Espacial Internacional (ISS), que hoje em dia corre o risco de parar de funcionar e até colidir incontrolavelmente em alguma região do mundo devido às consequências da invasão russa da Ucrânia, que ocorre há mais de um mês.

Horas depois, após a ofensiva do presidente Vladimir Putin à Ucrânia, o presidente dos EUA, Joe Biden, deu uma que condenou a ação russa e relatou a implementação de fortes sanções econômicas em várias esferas, especialmente espaço e tecnologia. “ Putin é o agressor. Putin escolheu essa guerra e agora ele e este país arcarão com as consequências. Hoje autorizo pesadas sanções adicionais e novas limitações sobre o que pode ser exportado para a Rússia. Isso imporá custos severos à economia russa, tanto imediatamente quanto ao longo do tempo. Projetamos propositalmente essas sanções para maximizar o impacto de longo prazo na Rússia e minimizar o impacto sobre os EUA e nossos aliados. Entre nossas ações e as de nossos aliados e parceiros, estimamos que mais da metade das importações de alta tecnologia da Rússia serão cortadas. Isso será um golpe em sua capacidade de modernizar suas forças armadas, o que degradará sua indústria aeroespacial, incluindo seu programa espacial”, disse Biden.

Três cosmonautas russos chegaram à ISS há alguns dias, vestidos de amarelo e azul (NASA TV/folheto via REUTERS).

Enquanto o programa espacial que está sendo realizado pela ISS inclui a cooperação de várias nações, as duas espinhas dorsais dele são os astronautas, tecnologia, alimentos e peças de reposição fornecidos pelos Estados Unidos e pela Rússia em uma aliança que ignora os laços políticos que tomam coloque a 400 quilômetros da Terra.

Ontem, o diretor-geral da agência espacial russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, emitiu um ultimato aos Estados Unidos: “31 de março é o último dia em que a NASA, a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadense (CSA) têm que responder à nossa exigência de que as sanções sejam levantadas contra dois de nossos empresas civis "; TSNIiMash, de pesquisa de engenharia mecânica, e o Progress Rocket Space Centre”.

As sanções ocidentais impostas à Rússia impõem restrições à exportação de bens e alta tecnologia com a intenção de enfraquecer seus setores estratégicos, incluindo os militares e sua indústria aeroespacial. “ A ISS é um grande laboratório espacial que orbita a Terra e precisa de colaboração entre a Rússia e os Estados Unidos para funcionar plenamente. Não é possível continuar orbitando o planeta a 400 quilômetros de distância sem a colaboração permanente entre as duas nações, entre as duas agências espaciais NASA e Roscosmos”, disse à Infobae o jornalista espacial Diego Córdova, autor do livro “Huellas on the Moon”.

Os astronautas vivem pacificamente na ISS, longe dos conflitos terrestres (NASA)

A operação da Estação Espacial Internacional é complexa. Enquanto os módulos nos Estados Unidos e na Europa fornecem a energia elétrica que os painéis solares coletam e servem para fazer o complexo orbital funcionar, a Rússia fornece o combustível e os motores que permitem que ele permaneça em órbita e não acabe caindo incontrolavelmente na Terra. A Rússia fornece à Estação Espacial os lançamentos de suas cápsulas Progress, que são estrategicamente colocadas na estrutura orbital para que a cada 15 ou 20 dias dê partida em seus motores e os eleve para manter a altura e a velocidade corretas para operar. Até fornece combustível ao laboratório para que funcione”, acrescentou Córdova, que apresentará uma palestra nesta sexta-feira no Planetário Galileo Galilei sobre a missão Artemis.

Ele acrescentou: “Os Estados Unidos também têm navios que são acoplados ao complexo orbital, como as cápsulas Cygnus, mas seus motores não são tão potentes e também estão localizados em pontos que não fornecem estabilidade completa se forem ligados para dar altura ao laboratório espacial”.

Segundo Córdova, a força gravitacional da Terra atrai a ISS, que deve corrigir sua altura a cada 15 ou 20 dias impulsionando os motores Progress. Se eles não ligassem, a estação espacial começaria a perder altura e velocidade. Alguns dias depois, a estrutura começaria a se esfregar contra a atmosfera terrestre e acabaria queimando e caindo incontrolavelmente”.

Navios diferentes permanecem ancorados no laboratório espacial (NASA)

Essa mesma teoria é o que Rogozin delineou ao afirmar que é impossível controlar a ISS sem a participação da Rússia, já que é o país responsável pela orientação da estação e pela previsão de colisões perigosas, além do fornecimento de combustível e carga. “Se você bloquear a cooperação conosco, quem salvará a ISS de uma saída descontrolada de sua órbita e cairá no território dos Estados Unidos ou da Europa?” , o diretor geral e ex-jornalista perguntou recentemente em um tweet.

“Existe a possibilidade de que essa estrutura de 500 toneladas caia sobre a Índia e a China. Você quer ameaçá-los com essa perspectiva? A ISS não sobrevoa a Rússia, então todos os riscos são seus. Você está pronto para isso? Senhores, quando estudarem as sanções, verifiquem quem as gera para ver se têm a doença de Alzheimer”, acrescentou.

Diante das sanções dos EUA, a Rússia respondeu interrompendo os lançamentos para missões europeias do cosmódromo de Kourou, na Guiana Francesa; parou de fornecer motores de foguete para os EUA e exigiu que os futuros contratos da Roscosmos fossem cobrados apenas em rublos. A Roscosmos também cancelou o lançamento dos satélites de comunicação britânicos OneWeb, depois que a própria empresa, com apoio do governo, cessou o futuro lançamento de seu foguete Soyuz a partir do cosmódromo russo Baikonur, e assinou um acordo com a SpaceX, empresa de Elon Musk.

Russos e americanos fizeram caminhadas espaciais há alguns dias (NASA TV/folheto via REUTERS)

Mas a NASA teve que esclarecer que continuará promovendo a colaboração espacial com a Rússia. O administrador da NASA, Bill Nelson, disse que os EUA continuarão a cooperar com seus parceiros, incluindo a Rússia, para continuar as operações na ISS. A NASA reconheceu que as tentativas de separar o segmento dos EUA do segmento russo “representariam desafios logísticos e de segurança significativos, dada a multiplicidade de conexões externas e internas, a necessidade de controlar a inclinação e a altitude da espaçonave e a interdependência do software”.

“Por enquanto, eles não têm a capacidade de substituir as funções de controle de inclinação da estação espacial ou fazer propulsões adequadas para operações sustentadas de longo prazo. Eles tentarão criar um substituto para nós com seus navios de carga, com seus navios tripulados, mas isso levará anos”, alertou Rogozin.

“A estação possui fiação interna e externa complexa que impossibilita a separação dos módulos, que são construídos para funcionar conectados. Na pior das hipóteses, o fim das operações no complexo orbital pode ser antecipado e não chegará a 2030, conforme anunciado em fevereiro, antes da guerra”, concluiu Córdova.

