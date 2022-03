Natalia Merino: O que é um “bebê arco-íris”?

Antes do final de março, a 'influenciadora' e criadora do blog Cinnamonstyle, Natalia Merino, compartilhou a notícia de sua gravidez em suas redes sociais. Essa notícia foi recebida por seus seguidores com parabéns e mensagens de carinho para ela e seu parceiro. Em um dos vídeos que compartilhou em sua conta oficial do Tiktok, ele mostrou uma gravação na qual expressou sua felicidade nesta nova etapa. Na descrição da publicação, ele escreveu “rainbow baby”. O que poderia ser um termo afetuoso para se referir ao fato, tem um significado comovente com o qual algumas mulheres podem se sentir identificadas.

O QUE É UM BEBÊ ARCO-ÍRIS?

Este é um termo usado quando uma mulher engravida novamente após ter tido a perda de um bebê durante o primeiro período de gravidez. O nome “arco-íris” ganha valor porque se considera que, quando tais eventos infelizes ocorrem, a figura feminina passa por um estado de tristeza e tristeza que não pode ser superado em pouco tempo.

É assim que muitas mulheres que passaram por esse momento usam o termo “bebê arco-íris” para representar sua felicidade pelo que estão experimentando.

Natalia Merino Cinnamonstyle. Instagram.

LA PÉRDIDA DE NATALIA MERINO

Por meio de suas plataformas digitais, a 'influenciadora' conhecida como Cinnamon style disse a sua comunidade de seguidores que ela havia sofrido a perda de seu bebê, expressando seu desejo de ser mãe e que o que aconteceu lhe causou grande dor. Ela recebeu o amor e o apoio de seus fãs e outros criadores de conteúdo, que lhe enviaram mensagens de força para enfrentar aquele momento.

QUEM É NATALIA MERINO?

Ela é uma das criadoras digitais mais famosas do Perú. Ela ganhou popularidade depois de lançar seu blog de estilo de vida e moda, que ainda é válido até hoje. Sob sua marca pessoal Cinnamonstyle, ele se tornou conhecido em todo o país e no exterior. Em seguida, ele se juntou à comunidade do YouTube, onde compartilha vlogs do seu dia a dia e eventos importantes dos quais participa.

Natalia Merino Cinnamonstyle. Instagram.

Ele atuou em campanhas com empresas renomadas no país. Em 2018, ele lançou o Cinnamonfest, um evento que reuniu cantores e criadores da Internet, além de expor estandes nos quais marcas locais participaram. Natali Merino se juntou ao show cantando e dançando ao seu “desafio de assar a si mesmo”, que tem mais de um milhão de visualizações.

Em setembro de 2017, a blogueira compartilhou em seu canal no YouTube o dia em que seu atual marido, Sebastián Guerrero, a pediu em casamento. Ela foi a um estabelecimento onde deveria gravar um vídeo para seu canal. Ela não esperava que, em poucos minutos, seu parceiro a esperasse em um pequeno jardim com um anel para pedir que ela fosse sua esposa.

Em outubro de 2018, a youtuber peruana compartilhou todos os detalhes que vivenciou no dia do casamento. Desde sua primeira dança com Sebastian, até a festa que foi organizada para celebrar seu amor. Um dos destaques dos usuários das redes sociais foi seu vestido feito pela estilista peruana Noe Bernacelli. Ela, com a ajuda de alguns amigos, decidiu cortar o terno para que pudesse se mover facilmente durante a festa.

NATALIA MERINO NO INSTAGRAM

A comunicadora tem mais de 620.000 seguidores em sua conta oficial do Instagram. Se falamos sobre seu canal no YouTube, ela acumulou mais de 870 mil inscritos desde seu lançamento, em março de 2013. Ela agora se juntou ao Tiktok, onde compartilha seu 'GRWM' (Prepare-se comigo), no qual mostra seus looks do dia a dia.