Linha 12 do metrô: governo CDMX garantiu que a reabilitação será concluída este ano

A chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum Pardo, garantiu que antes do final de 2022 será concluída a reabilitação da Linha 12 do Sistema de Transporte Coletivo do Metrô (STC), restaurando assim o serviço aos cidadãos.

Durante a conferência de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, 28 de março, o presidente local informou que todos os envolvidos estão procurando cumprir o prazo estabelecido, para que os processos tenham começado a acelerar, sem descurar a construção.

Informações em desenvolvimento...

