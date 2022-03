Lévy vs Dugin: filósofo francês acusa o mentor intelectual de Putin de anti-semita e racista em debate imperdível

Por quase meio século, o filósofo Bernard-Henri Lévy tem sido um dos intelectuais públicos mais visíveis da França. Ele é o filósofo contemporâneo mais famoso, provocador e reverenciado. Ele recentemente elogiou o presidente ucraniano Volodymir Zelensky no domingo de seu país, Journal du Dimanche, presidente ucraniano Volodymir Zelensky: “Seu humor, que não o deixa mesmo que chova mísseis”.

Zelenski lembra outros combatentes da liberdade que o filósofo conheceu, que “aprenderam a fazer guerra sem amá-la”. “Esse homem se tornou o pesadelo de Putin. Se lhe enviarmos as tão necessárias armas, aviões e defesas, ele pode se tornar o homem que acaba com ele”, acrescentou.

Por sua vez, Aleksandr Dugin é um intelectual que se tornou uma das grandes influências do Vladimir Putin . David Von Drehle, em sua coluna para o The Washington Post, descreveu que “a influência intelectual de Dugin sobre o líder russo é bem conhecida por estudiosos próximos do período pós-soviético, entre os quais ele às vezes se refere a Dugin de 60 anos como o 'cérebro de Putin'. Seu trabalho também é familiar para a 'nova direita' europeia, da qual Dugin tem sido uma figura de liderança por quase três décadas, e para a alt-right americana.”

Nos últimos 20 anos, foi ele quem criou as histórias necessárias para que o chefe de Estado russo se solidifique no poder. Um livro de sua autoria, publicado em 1997, intitulado The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia, afirma: “Os atores russos devem fomentar divisões raciais, religiosas e seccionais dentro dos Estados Unidos enquanto promovem as facções isolacionistas daquele país. Na Grã-Bretanha, o esforço de operações psicológicas deve se concentrar em exacerbar divergências históricas com a Europa continental e movimentos separatistas na Escócia, País de Gales e Irlanda. Enquanto isso, a Europa Ocidental deve ser atraída para a Rússia pela atratividade dos recursos naturais: petróleo, gás e alimentos. A OTAN entraria em colapso por dentro”.

Mas seus pontos de vista completamente diferentes já foram confrontados há três anos.

Foi a convite do Instituto Nexus, uma das organizações intelectuais de maior prestígio que mantém vivo o espírito do humanismo europeu, que celebrou seu 25º aniversário em outubro de 2019 com um simpósio público, que abriu com um duelo intelectual entre os dois filósofos Bernard-Henri Lévy e Alexander Dugin.

O debate de Dugin começa: “Acho que estamos chegando ao fim da hegemonia ocidental, do domínio dos EUA ou do liberalismo global. Eu gostaria de perguntar a ele por que ele continua a defender esse sistema cada vez mais abertamente niilista, por que ele luta por essa modernidade decadente e decadente, e por que ele investe todo o seu poder intelectual para defendê-la.”

“Eu luto pela modernidade política, porque significa democracia, liberdade, igualdade entre mulheres e homens, secularismo, etc.”, responde o francês. “Embora a modernidade política esteja provavelmente em crise, rejeito a ideia de seu declínio irreversível e, pior ainda, de seu desaparecimento. E eu o rejeito porque acredito firmemente que a sobrevivência da democracia liberal é uma vantagem para o mundo inteiro ”.

Lévy diz a ele que ambos pensam de forma oposta na maioria das questões. “Mas reconheço sua importância, pelo menos no cenário russo. É por isso que eu leio você com atenção. E para mim, o epítome do niilismo de hoje é você. E seus amigos. E a corrente eurasiana. E a atmosfera mórbida que enche seus livros. E como isso dissolve a própria ideia de direitos humanos, de liberdades pessoais, de singularidades, em alguns grandes blocos de comunidade, grandes religiões, origens sagradas.”

“Eu desafio que o assunto da liberdade seja o indivíduo”, responde Dugin. “Por exemplo, em nossa tradição russa, o sujeito da liberdade ou o sujeito humano não é individual, é coletivo. E isso foi no tempo dos czares, que foi definido pela igreja, depois pelo comunismo. Mas a identidade coletiva sempre foi dominante em nossa cultura. (...) Eu apenas questiono que a única maneira de interpretar a democracia é como um governo minoritário contra a maioria, que a única maneira de interpretar a liberdade é como liberdade individual, e que a única maneira de interpretar os direitos humanos é projetando uma versão moderna, ocidental e individualista do que significa ser humano em outros culturas”.

Mas Lévy contradiz : “Sou amigo o suficiente da Rússia para saber que o que você acabou de dizer sobre o lugar da subjetividade na tradição russa não é verdade . Você também tem a tradição de Herzen, de Pushkin, de Turgenev, uma parte de Sacharov, toda a gloriosa tradição dos dissidentes que lutaram contra o totalitarismo da União Soviética, e que travaram essa luta em nome da individualidade, dos direitos do sujeito e dos direitos humanos. Agora, o que é democracia? É o governo da maioria e também o governo da minoria. É uma arquitetura muito complexa, que evolui ao longo do tempo, que enriquece a si mesma, e a diferença entre democracia e todos os tipos de autoritarismo, incluindo a de Putin na Rússia hoje”.

E acrescenta: “Temos a melhor definição de niilismo em nossa memória. É a Rússia, com seus 24 milhões de mortos durante a Grande Guerra Patriótica. É a Europa, ocupada pelo nazismo. E são os judeus, meu povo, quase exterminados, reduzidos a nada pelos piores niilistas de todos os tempos. Sim, existe uma verdadeira definição de niilismo, que é: aqueles que cometeram esses crimes. E essas pessoas, esses nazistas, não vieram do céu . Eles vieram de ideólogos. Por Carl Schmitt. Condado de Spengler. Por Steward Chamberlain. Por Karl Haushofer. Todas as pessoas que sinto muito em ver você gostam, e citações, e tomam suas palavras como inspiração . Então, para mim, quando digo que você é um niilista, quando digo que Putin é um niilista, quando digo que em Moscou há uma atmosfera mórbida de niilismo (que cria, aliás, algumas mortes reais: Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov e tantos outros, mortos em Moscou ou em Londres), eu digo isso seriamente. E eu quero dizer que, infelizmente para esta grande civilização russa hoje, há um vento ruim e escuro de niilismo em seu sentido próprio, que é um sentido nazista e fascista, que está soprando na grande Rússia.”

Dugin, por sua vez, diz que o povo soviético travou esta Guerra Patriótica para deter o fascismo na Europa, na Rússia, e para salvar todas as pessoas que sofrem nessa situação. “E eu culpo fortemente todos os tipos de racismo. Eu não suporto isso. Mas o racismo é uma construção liberal anglo-saxônica baseada em uma hierarquia entre os povos. Acho que isso é criminoso. E eu acho que agora, o globalismo repete esse mesmo crime, porque o que globalistas, liberais, como você e as pessoas que apoiam suas ideias, agora estão tentando afirmar como valores universais, são simplesmente valores modernos, ocidentais, liberais. E esse é um novo tipo de racismo; racismo cultural e civilizador. Aqueles que são a favor dos valores ocidentais são bons. Todos aqueles que desafiam isso são populistas e são classificados como fascismo.”

“Quando você diz que acreditar em valores universais é uma nova forma de totalitarismo, etc., sinto muito, mas isso é muito míope”, contrapõe Lévy. “A sua civilização, a russa, que venero e respeito, inventou, por exemplo, através de Aleksandr Solzhenitsyn, a própria ideia da luta contra o totalitarismo. Na mesma linha, a Europa também inventou algumas coisas, que são ganhos para toda a humanidade. Por exemplo, direitos iguais entre mulheres e homens. Por exemplo, o direito de um corpo não ser torturado, não ser acorrentado ou escravizado. Esse direito é universal. A ideia é não impor um padrão aos outros. É absorver em cada civilização o bem para o resto da humanidade que ela inventou. E um desses bens, na Europa, é a civilização dos direitos humanos, da liberdade, da dignidade individual, etc. Isso merece ser universalizado. Isso deve ser concebido, a menos que alguém seja racista, como lucrativo para toda a humanidade. Agora , você é, Sr. Dugin, racista? Fico feliz em saber que você está fingindo que não gosta de racismo. Mas não tenho certeza se você é sincero.”

“Li, há alguns dias, um livro dele chamado A Revolução Conservadora. Página 256. E você está falando, nesta página, sobre rivalidade metafísica e guerra entre arianos e judeus. E você diz que isso é um desafio, que isso é um debate, não só deste século, mas de todos os tempos. Portanto, você é claramente antissemita ”, ele o acusa.

Dugin se defende.” Tenho muitos amigos em Israel, em círculos tradicionalistas em Israel que compartilham minha opinião. Eles são judeus que acreditam em Deus. Ao contrário de você, você se define como um judeu que não acredita no Deus judeu. Para meus amigos, isso seria absolutamente anti-semita, porque os judeus são o povo de Deus, e essa é a essência. Então, sem Deus, os judeus perdem sua essência, sua missão religiosa, seu lugar na história”.

“No judaísmo, você precisa revisar suas informações. É um pouco mais complicado do que isso”, o contradiz Lévy. “Ser judeu, é claro, é ter um relacionamento com Deus. Mas é um relacionamento baseado no estudo, e não no credo. E essa é, aliás, a principal diferença entre o judaísmo e o cristianismo. E o que temo quando leio você, e o que encontro quando leio você e todos os escritores dessa corrente eurasiana que supostamente inspira Putin, e o que eu acho tão mórbido, tão mortífero e tão niilista, é o fato de que concebo essas civilizações como blocos. Você diz que respeita o Islã, respeita a civilização japonesa, respeita a civilização turca e talvez os judeus. Mas com duas condições: que cada um permaneça no lugar e que haja o mínimo de comunicação possível entre eles. (...) E quando você olha para Vladimir Putin hoje, quando você olha para o que ele diz quando está indo para a Europa, quando ele está indo para os Estados Unidos, quando ele está indo para os direitos humanos, etc. Quando ele vai para a Ucrânia, quando ele ataca a Ucrânia na Crimeia, é um discurso de guerra. Então, uma filosofia de guerra, uma filosofia que considera as civilizações como blocos holísticos em guerra uns com os outros, naturalmente resulta em uma prática de guerra, que Vladimir Putin implementa hoje”.

“Você costuma vir para os Estados Unidos?” , pergunta Dugin, que responde que “de tempos em tempos, mas agora estou sob sanções”.

“Espero que ele possa retornar; ele descobrirá que nas universidades americanas, nada é mais ativo do que esses departamentos de estudos da alteridade. Os Estados Unidos têm muitas falhas, muitos problemas, mas uma das coisas boas sobre a América hoje, há muito tempo, mas hoje mais do que nunca, é essa atenção à alteridade. É claro que essa atenção à alteridade também pode ter um lado sombrio, e às vezes é um politicamente correto teimoso”, e eu perguntei a ele: O que você acha da agressão do seu país contra a Crimeia? E o que você acha da agressão contra o leste da Ucrânia por parte dos paramilitares ou soldados do seu país?”

“Historicamente, através da agressão contra os países vizinhos, a Rússia criou a Ucrânia. E a última peça foi adicionada por Stalin , do que antes fazia parte do império austro-húngaro: Lemberg, ou Lwów. Portanto, a Ucrânia é uma entidade composta que surgiu após a queda da União Soviética. E havia a possibilidade de criar uma identidade ucraniana; ele teve a oportunidade de criar sua estrutura nacional respeitando tanto as pessoas que vivem lá, no leste da Ucrânia e no oeste da Ucrânia, quanto de encontrar um equilíbrio. Deveríamos ter libertado o leste da Ucrânia com a Crimeia, e deveríamos ter proposto recriar a Ucrânia, uma Ucrânia independente como uma ponte entre nós e a Europa, baseada no respeito pelas duas identidades. Esse foi o erro, que só pegamos a Crimeia e o Donbass. Deveríamos ter restaurado e reconstruído a Ucrânia como um todo”.

“ Eu vejo uma agressão pura e raivosa e violação do direito internacional, vejo uma tentativa de reescrever e revisar a história, que por sinal, se eu entendi corretamente, hoje você está perseguindo. Quando você diz que a Ucrânia é um novo estado, isso é o que eu ouvi: como você pode dizer isso? A Ucrânia existia antes da Rússia ”, questiona Lévy. “A Ucrânia é um país antigo, mais antigo que a Rússia.”

“É a Rússia”, luta Dugin.

“ Você pode, se quiser, escolher, como o Sr. Trump, sua 'verdade alternativa'. Mas, infelizmente, os fatos estão lá. A Ucrânia é uma nação antiga. A Crimeia também. E a Crimeia ficou sob a bota russa apenas por causa de um processo colonial tardio. De qualquer forma... As discussões, sobre essas questões, são tão infinitas que a melhor coisa que podemos fazer, Sr. Dugin, é respeitar, por mais imperfeitas que sejam, leis internacionais, leis que poderiam nos impedir de cair em outra catástrofe como a que custou ao seu povo 24 milhões de mortos, 24 milhões de bravos soldados e civis destruídos por Hitler, que custou tanta ruína à Europa. (...) E o que Putin fez na Crimeia é contra os interesses de nossos filhos e netos ”.

“Não acho que poderíamos acusar, nessa situação, apenas Putin. Essa é a imagem errada. Putin tentou afirmar a voz russa”, diz o filósofo russo.

“ Você não pode encontrar um partido neofascista de extrema-direita na Europa que não seja pelo menos abençoado e, na melhor das hipóteses, financiado pela Rússia. Não se pode encontrar uma crise na Europa que não seja incentivada pela Rússia . Não podemos contar o número, em 2014 e 2015, de violações do espaço aéreo da Polônia, Lituânia e às vezes até da França por aviões russos”.

Depois de vários outros pontos de Debate, Lévy conclui: “ Há uma grande luta em todo o mundo entre valores liberais e valores não liberais. Essa luta também está passando por nossos países. Você tem alguns liberais na Rússia e nós temos alguns anti-liberais na Europa. E o certo é que o liberalismo enfrenta o mesmo tipo de crise de credibilidade que enfrentou na década de 1930 ou no início do século XX. Mas nesta luta, Sr. Dugin, confirmo hoje, estaremos em lados opostos das barricadas. Porque para mim, uma imprensa livre não é totalitarismo . Respeito pelas ideias liberais e pela liberdade não é outro totalitarismo. Secularismo, os direitos das mulheres não podem ser colocados, como você fez no início do nosso encontro, no mesmo nível que o fascismo e o comunismo. Hoje há um verdadeiro choque de civilizações. Mas não aquele que você menciona em seus livros, entre norte e leste e oeste e sul e tudo mais; há um choque de civilizações em todo o planeta entre aqueles que acreditam nos direitos humanos, na liberdade, no direito de não ter um corpo torturado e martirizado, e aqueles que são contente com o anti-liberalismo e ressurgimento do autoritarismo e da escravidão. E essa é a diferença entre você e eu . Sinto muito ter confirmado mais uma vez hoje.”

