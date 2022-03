Farto da China contra a política de “zero COVID” após um novo bloqueio em Xangai: “Deixe-nos sair”

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre se somete a una prueba de ácido nucleico durante una prueba masiva en la ciudad para la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Changchun, provincia de Jilin, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/cnsphoto

Cenas inéditas em dois anos de pandemia de pessoas protestando, brigando com banheiros em trajes de proteção e até escapando para não ficarem isoladas mostram como o cansaço e a impaciência começam a ter um pedágio na China diante da rígida política oficial de “tolerância zero” à covid-19.

Até recentemente, o gigante asiático manteve a crise de saúde sob controle com um fechamento quase hermético de suas fronteiras e protocolos severos que incluíam a hospitalização de todos os casos positivos e o isolamento em instalações estaduais de pessoas infectadas assintomáticas e de todos os contatos próximos.

A estratégia funcionou até que o omicron contagioso invadiu o gigante asiático, causando surtos em vários lugares, incluindo cidades de enorme importância econômica, como Xangai e Shenzhen, e os isolados cresceram de algumas dezenas para centenas de milhares - mais de 370.000 hoje contando apenas perto contatos.

RELUTANTE EM CONFINAMENTO

“Deixe-nos sair!” , afirmam os moradores de um complexo residencial em Xangai em um vídeo divulgado nas redes sociais, onde cenas tensas também foram gravadas durante o frenesi da população para se abastecer diante do confinamento geral que começou nesta semana e reclamações sobre as más condições higiênicas do instalações públicas de isolamento.

Embora esse tipo de conteúdo tenha vida curta nas redes sociais chinesas controladas, muitos também foram compartilhados em plataformas ocidentais como Twitter ou Facebook - censurados no país asiático - ilustrando que a sociedade chinesa, apesar de seu pânico cervical contra o vírus, sofre tanto economicamente quanto psicologicamente pela dureza das medidas. de contenção.

“O proprietário me diz para pagar o aluguel. O banco me diz para pagar o empréstimo. O governo me diz para não ir trabalhar e o bairro me diz para não sair. Mas onde eu consigo o dinheiro? Ninguém me diz isso”, lê-se em uma mensagem amplamente compartilhada no Weibo, o Twitter chinês.

Uma vista mostra uma rua deserta ao lado de edifícios residenciais durante um fechamento na área de Pudong para retardar a propagação da doença coronavírus (COVID-19) em Xangai, China. Marek Narozniak/via REUTERS

E o fato é que a detecção de um único caso pode levar ao confinamento de centenas de pessoas em um prédio, e até mesmo além, shopping centers e escolas, onde se os alarmes dispararem por causa de um caso positivo dentro de ninguém sai até que todos tenham sido submetidos a um teste de PCR.

Existem até escolas internacionais em Pequim que pediram aos pais dos alunos que enviassem um cobertor para seus filhos terem na escola, caso eles tenham que passar a noite lá.

De acordo com outro vídeo, menos demissão foi mostrada pelas centenas de pessoas que lotaram um mercado de roupas em Shenyang (nordeste) em que um caso positivo foi detectado. As imagens mostram como os responsáveis pelo local tentaram trancá-los todos, mas as pessoas se rebelaram e fugiram.

UM BASTÃO LIMPO

A exigência contínua de testes de PCR, que são obrigatórios em alguns locais diariamente para acessar o trabalho ou para o próprio edifício residencial, é outra das constantes dos últimos meses que provocou protestos pelas longas filas ao ar livre.

Nas grandes cidades, foram montados estandes em todos os cantos, onde é fácil, rápido e acessível - 35 yuans, cerca de 5,5 dólares ou 5 euros - fazer o teste.

Mas em ambientes rurais as coisas ficam complicadas e a população pode se tornar mais relutante, como ilustrado por um vídeo em que uma idosa que está calmamente sentada no afresco a leva com uma bengala com um profissional de saúde que tenta se aproximar dela para tirar uma amostra.

FOTO DO ARQUIVO: As pessoas fazem fila para comprar comida em uma grande área comercial após o surto da doença coronavírus (COVID-19) em Xangai, China. REUTERS/Aly Song/Foto stock

Também foram divulgadas imagens de brigas de tapas e pontapés entre funcionários vestindo roupas de proteção e vizinhos, que, embora não sejam a tendência geral entre uma população de 1.411 milhões de habitantes, refletem reações que não foram vistas até agora.

O fechamento das fronteiras, que já faz dois anos esta semana, também afetou o humor da população, principalmente daqueles que têm parentes no exterior que não viam desde o início da pandemia.

Os estrangeiros não residentes estão impedidos de entrar no país, e os nacionais ou estrangeiros residentes que queiram regressar à China devem ficar em quarentena por um período mínimo de duas semanas — muitas vezes três ou até quatro — num hotel cujo preço devem suportar, somando-se ao custo exorbitante dos poucos voos autorizados.

” Recomendo a todos que mantenham as crianças por perto. Mandei minha filha estudar no exterior há cinco anos e demorou três anos até ela voltar. Depois de tanto tempo sem nos vermos, conversando com ela, noto que nosso vínculo afetivo enfraqueceu. É triste”, avisa uma mãe chinesa.

De acordo com as contas da Comissão Nacional de Saúde da China, o país acumulou 145.808 casos e 4.638 mortes desde o início da pandemia.

(com informações da EFE)

CONTINUE LENDO:

O regime chinês forçou Hong Kong a fechar suas praias e proibiu voos de passageiros para Xangai devido ao COVID surto