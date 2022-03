Em seu relatório de Estratégia de Defesa, os EUA identificaram a China como seu “concorrente estratégico mais importante”

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou na segunda-feira uma lei orçamentária de 5,79 trilhões de dólares, com o aumento dos gastos com defesa coincidindo com a guerra na Ucrânia, que quer financiar aumentando os impostos sobre as empresas e os mais ricos.

Em sua proposta de 277 páginas, a Casa Branca pede que o Congresso aprove para o ano fiscal de 2023, que começa em outubro próximo, um orçamento de US $5,79 trilhões, ante US $5,85 bilhões em 2022.

No total, o governo dos EUA quer alocar $813 bilhões para a defesa, um aumento de 4% em relação ao ano fiscal de 2022, dos quais $31 bilhões estariam em novos gastos.

Presidente dos EUA Joe Biden (REUTERS/Henry Nicholls)

Para a guerra na Ucrânia e para fortalecer o flanco oriental da OTAN, o governo Biden busca alocar US $6,9 bilhões para “conter” a invasão russa do território ucraniano.

Em comunicado, Biden pediu gastos contínuos para responder “à agressão” do presidente russo, Vladimir Putin, à Ucrânia, “com o apoio dos EUA às necessidades econômicas, humanitárias e de segurança de Kiev”.

Em entrevista coletiva subsequente, o presidente ressaltou que o aumento dos gastos com defesa se deve ao fato de que “o mundo mudou” devido à concorrência de países como China e Rússia, o que exigirá investimentos contra ataques cibernéticos e novas capacidades no espaço, incluindo hipersônico mísseis.

“Este será um dos nossos maiores investimentos em segurança nacional”, disse Biden.

A 'número dois' do Departamento de Defesa dos EUA, Kathleen Hicks, mergulhou nesse ponto, afirmando que a China é o principal concorrente estratégico dos Estados Unidos e classificou a Rússia como uma “séria ameaça à ordem mundial” por causa de sua “invasão não provocada” e suas “táticas viciosas”.

Secretário de Defesa Lloyd Austin na Bulgária (REUTERS)

Na conferência de imprensa, Hicks observou que a estratégia dos EUA será baseada na “dissuasão”, com a China como seu “concorrente estratégico mais importante”.

“A República Popular da China tem o potencial militar, econômico e tecnológico para desafiar o sistema internacional e nossos interesses dentro dele”, disse, acrescentando que outras “ameaças persistentes” são Coreia do Norte, Irã e “organizações extremistas violentas”.

“Defender a pátria; dar lugar à crescente ameaça multidomínio representada pela China; impedir ataques estratégicos; impedir a agressão enquanto se prepara para prevalecer no conflito quando necessário; priorizar o desafio da China no Indo-Pacífico; o desafio da Rússia na Europa e construir uma força conjunta resiliente e uma defesa ecossistema”, detalhou sobre as prioridades dos EUA.

“Da mesma forma, nosso pedido de orçamento faz investimentos que apoiam o Comando Europeu dos EUA e aprofundam nosso forte compromisso com a OTAN. Otimizaremos a capacidade de resposta da Força Conjunta, forneceremos assistência a Kiev por meio da Iniciativa Ucraniana de Assistência à Segurança e fortaleceremos os programas de cooperação”, ressaltou.

Um avião do Exército dos EUA transportando soldados na chegada ao aeroporto Rzeszow-Jasionka da Polônia (REUTERS/Kuba Stezycki)

Hicks também explicou que o orçamento “fornece ao Departamento recursos para sustentar e fortalecer a Força Conjunta”, bem como “implantar forças credíveis para o combate hoje” e, ao mesmo tempo, se preparar “para as ameaças do futuro”.

(Com informações da EFE e da EuropaPress)

