Caso Alejandra Cuevas: O Ministério Público do CDMX negou culpados de fabricação e atenderá ao devido

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Alejandra Cuevas obtuvo su libertad tras obtener un amparo que la eximió del cargo de homicidio por negligencia en perjuicio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal Alejandro Gertz Manero, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuevas Morán obtuvo su libertad tras estar presa más de 500 días en el Penal de Santa Martha Acatitla. FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Após a decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) no caso Sandra Cuevas, a Procuradoria Geral da Cidade do México (FGJ) garantiu que realizará uma “análise aprofundada” das ações dos servidores públicos diante da prisão injustificada de mulheres.

Em comunicado publicado em suas redes sociais, o Ministério Público da capital assegurou ainda que “é autônomo, não obedece a interesses pessoais, não fabrica culpados ou crimes, nem gera acordos fora da lei”, disse.

Da mesma forma, a unidade reconheceu que seus funcionários são críticos de seu trabalho e não caem na auto-indulgência, então “favorecemos uma análise aprofundada e revisamos as ações que exigem isso. Após a resolução, atenderemos à nossa responsabilidade legal.”

*Informações em desenvolvimento...